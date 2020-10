El “George Best serbio” habló sobre sus relaciones con Noemi Campbell y Carmen Electra: “Tuvimos sexo en una piscina”

Sasa Curcic contó detalles de sus encuentros sexuales con Noemi Campbell y Carmen Electra

“Me retiro del fútbol para dedicarme a follar. No voy a fichar por ningún otro equipo, aunque me ofrezca 15 millones. La única opción de que me fichen es si me ofrecen 15 mujeres procedentes de todos los rincones del mundo para hacerlas felices”, con esa frase, Sasa Curcic, apodado como el “George Best serbio”, anunció su inesperado retiro a los 29 años.

Según develó en su biografía, cuando tuvo un breve paso por los MetroStars de Estados Unidos, comenzó a frecuentar fiestas con celebridades como Robbie Williams, Jamiroquai o Dennis Rodman. Ahora, durante una entrevista con The Sun, el ex futbolista de Bolton Wanderers, Aston Villa y Crystal Palace contó detalles de sus encuentros sexuales con Eva Herzigova, Naomi Campbell y Carmen Electra.

“Naomi Campbell era fan del Crystal Palace. Vino a un partido y nos conocimos en el palco VIP. Después de dos semanas la invité a una fiesta. Era una chica dura, tuve que esperar un mes”, comenzó su relato. Y luego, agregó: “Fue genial en la cama, pero era un desastre. Me asquea el pelo de mujer, cuando lo veo en el piso me cabreo, y Naomi solía dejarlos por todas partes. Era un desastre, como todas las modelos”.

Sasa Curcic, durante su paso por Aston Villa

Curcic, que sostuvo que “nunca pagué por una relación. Preferiría matarme. Nunca he estado con una prostituta”, también dio detalles sobre otras relaciones que mantuvo con algunas figuras públicas. “Me lo pasé bien con Eva Herzigova e hice el amor en la piscina con Carmen Electra durante horas. Ella fue la mejor en la cama y la mujer más loca que he conocido”, afirmó.

Hace algún tiempo, en una nota con Daily Mail, el oriundo de Belgrado reconoció sus actos de indisciplina en su etapa como jugador profesional: “En mi mejor momento yo era como Best, un driblador, un artista. Yo también gasté mi dinero en mujeres, coches deportivos y alcohol... Estoy de acuerdo con él en que... ¡el resto lo desperdiciamos!”.

“Best perdió el rumbo. Yo soy diferente. Paré de beber hace seis años. No quería terminar como él. Fue triste”, reconoció en una charla con Craig Hope. Y luego, añadió: “En los últimos 10 días he construido mi vida. Gané ‘Gran Hermano’ pero no tenía ni trabajo ni dinero. ¿Qué debía hacer? ¿Suicidarme? No, empecé de nuevo”.

