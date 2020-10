Mascherano analizó la derrota del Barcelona ante Bayern Múnich y se refirió a la crisis de Messi: “Hablé con él, estaba muy dolido”

Mascherano habló sobre el 2-8 del Barcelona

Si hay un futbolista que tiene voz autorizada para hablar sobre el FC Barcelona y Lionel Messi, ese es Javier Mascherano. El Jefecito ha jugado ocho temporadas con La Pulga en el elenco catalán (2010-2018) pero ya desde antes coincidían en la Selección Argentina. En ese contexto, el actual jugador de Estudiantes de La Plata analizó varios puntos que componen el pasado reciente de la entidad culé, desde el 2-8 ante Bayern ante Lisboa hasta la frustrada salida de Messi.

En diálogo mano a mano el periodista español Juanma Romero de Team Barça Podcast, Mascherano opinó que la humillante derrota que sufrió el Barça en la última edición de la UEFA Champions League es una herida irá sanando poco a poco y que deberá usarse como lección a futuro.

“El jugador creo que se repone de algo así tomándolo como un aprendizaje. Es un golpe duro, claro que es duro. Estás en un club muy grande y perder por esa diferencia te deja expuesto. Esa es la realidad. Pero quizás sirve para terminar una etapa y construir algo que no va a ser fácil, pero es el Barcelona. Con el correr del tiempo irá doliendo cada vez menos. Y ahora cuando llegue la Champions tomarlo como un aprendizaje para el futuro. Por lo que he escuchado de ellos, están en esa búsqueda”, analizó Masche.

Sobre cómo sintió Messi ante esa derrota, el Jefecito contó que lo notó abatido e hizo un análisis del desarrollo del juego: “Hablé con él, estaba muy dolido. Alguien tan competitivo como él. También fue un partido que tiene sus rarezas. El Barça no empezó mal, tuvo para ponerse por delante, y luego vino un vendaval del Bayern para darte un palazo del que no te podés recuperar. Mirando el segundo tiempo me imagino ese sentirse que te pasan por encima. Es una impotencia bárbara. Porque vos sos consciente de tu potencial. Todos estamos de acuerdo que no existe esa diferencia.”

Mascherano contó que Lionel Messi estaba “muy dolido” tras la derrota ante el Bayern Múnich en Lisboa (REUTERS)

Justamente, luego de la eliminación en Lisboa, en la institución azulgrana se desató una crisis en la que Lionel Messi intentó marcharse del club. Según dijo Mascherano, este conflicto está cerrado y quizás haya servido para mejorar la situación.

“No estoy al tanto de lo que ha sido el tema legal, y la verdad que tampoco me interesa. Lo más importante es que ya pasó, es un tema cerrado. Y como él mismo (Messi) lo explicó, que en ese momento sintió por el bien suyo y del club hacer saber lo que pensaba. Quizá lo hizo antes de forma privada y no le hicieron caso, no lo sé. Lo que sí sé es que muchas veces este tipo de cosas sirven para encauzar después. Que haya vuelto, que se lo vea con esas ganas, que él mismo haya dicho que esté el barcelonismo junto, me parece perfecto. Ese debe ser el mensaje”, puntualizó.

Posteriormente, definió a Leo Messi como “el jugador que más sabe y mejor lee el fútbol de este mundo” y explicó cómo fue su transformación a lo largo del tiempo: “Ha tenido una metamorfosis increíble. Yo conocí al Leo de 20 años, el que era extremo y un gambeteador explosivo impresionante que no se le podía sacar la pelota. Y con el tiempo cada vez fue agregándole más cosas a su juego. Hoy se ha convertido en un jugador total. Un jugador que puede jugar de mediocampista ofensivo y jugando en ese lugar tendría registros de 25, 30 goles por temporada. Pero comparar a Messi con estadísticas sería injusto para él. Va más allá de las estadísticas. A Leo no lo hacen grande los números, lo hace grande lo que hace, que es único. Convertir lo extraordinario lo ordinario, de todos los días, con la dificultad que tiene y que nosotros sabemos que tiene.”

Javier Mascherano (REUTERS)

Actualmente, con 36 años, Mascherano espera por la reanudación del fútbol argentino para seguir compitiendo con la camiseta de Estudiantes de La Plata. Reconoció que los meses de la pandemia le han servido para “empezar a visualizar que esto se va terminando” pero que no es fácil “dejar de hacerlo de un día para el otro”. Y al ser consultado la posibilidad de ser DT, el Jefecito no lo descartó pero lo tomó con mucha cautela.

“Sí, me gustaría ser entrenador. Habrá que ver si tengo la capacidad para serlo, para transmitir mis ideas. Y sobre todo, siempre digo lo mismo. Al final, uno crea ideas propias a través de todo lo que ha podido vivir. De acuerdo a los diferentes entrenadores que has tenido, vas agarrando cosas que te van gustando de cada uno de ellos, metes todo en la ensalada y sacas algo propio. Porque lo que no puede pasar es copiar y pegar. Yo no puedo transmitir algo que no creo. Primero tengo que creerlo yo para poder transmitirlo. No te voy a decir que voy a jugar como el Barça de Pep, pero hay cosas de los grandes entrenadores que he tenido, como Pep, Rafa, Lucho o Bielsa, que voy a intentar sacar y copiar”, explicó.

LAS FRASES MÁS DESTACADAS DE MASCHERANO EN TEAM BARÇA PODCAST

El estilo Barça: “El llamado tiki taka es lo que ha hecho evolucionar al fútbol. Lo que ha hecho que veamos a muchos equipos valientes y protagonistas y que intentan cosas diferentes. Es un estilo que ha enamorado a la gente. La gente se enamora de la belleza, no de los resultados. Si algo consiguieron la selección española y el Barcelona de aquellos años ha sido eso. A través del estilo, poder hacer que mucha gente se enamore de ese modelo.”

Sus ídolos: “Desde muy chico, más allá de tener Argentina buenos mediocampistas centrales, como Redondo, Almeyda o Simeone, siempre me deslumbró Makelele. Era un jugador al que trataba de ver muchísimo, ya en la etapa del Madrid y luego en el Chelsea. Ese fue mi ídolo en la posición. Al que siempre trataba de ver y no perderme nada de lo que hacía. Era un jugador al que yo sí podía copiarle cosas por características. Yo no podía copiarle cosas a Redondo, era la realidad.”

La influencia de Guardiola en el fútbol: “El fútbol cambia a partir de 2008. El fútbol ha evolucionado a partir de 2008. Antes era totalmente diferente. Pep Guardiola ha dado esa evolución. Como lo fue Cruyff años atrás con el famoso Dream Team. Antes de 2008, no había visto equipos que jugaran alto, con la línea adelantada o que se predispusieran para salir jugando desde atrás. Sí, te podías predisponer para jugar arriba pero si el rival te presionaba un poquito, jugabas largo, directo y a otra cosa. Pep es la gran contribución al fútbol moderno. Hoy nos parece totalmente normal ir todo el tiempo en la búsqueda de cómo contrarrestar una presión, de cómo salir, de cómo hacer evoluciones para la finalización, de hablar de superioridad, de hablar de un montón de cosas que hasta esa época no se mencionaban. Era mucho más sencillo, mucho más genérico. La mayoría de equipos jugaba, con sus matices, de la misma manera todos. Y hoy eso ha cambiado.”

El Barça de Guardiola: “Lo que es irrepetible es que cinco, seis o siete jugadores puedan estar en un mismo equipo, en su mejor versión, con un entrenador con una idea exacta para esos jugadores, en un club que tenga la cultura de esa idea. Por eso ha sido un equipo irrepetible, porque se ha dado todo en el mismo lugar y al mismo tiempo.”

Luis Enrique y Guardiola: “Luis Enrique está al nivel de Pep. Un entrenador, con las ideas clarísimas, con un modelo de juego también muy claro, muy del Barça. Con la particularidad de que Luis vino y nos agarró en un momento donde nosotros necesitábamos ya darle una vuelta de tuerca a lo que hacíamos porque ya no nos alcanzaba. Jugar en campo rival, generar superioridades. Ya nos costaba. Ya no era ese equipo que tras la perdida en 3 o 4 segundas recuperaba la pelota y jugábamos un 70% en campo rival. Ya el equipo le estaba costando. Hizo una gran revolución. Nos mejoró muchísimo y nos agregó aspectos para ser un equipo indescifrable para los rivales. Con Pep no éramos de defender en campo propio pero con Lucho si teníamos que hacerlo no teníamos ningún problema. Si teníamos que pasar 5 minutos en un repliegue intensivo cerca de nuestro arco, lo pasábamos. Si teníamos que jugar de contraataque, jugábamos. Y si teníamos que ser directos en algún momento, éramos directos. Esa posibilidad de ser un equipo indescifrable y que dentro de un partido puedas tener diferentes registros hace que el equipo rival no sepa lo que vas a hacer. La idea nuestra era defender alto y jugar en campo propio pero muchas veces decíamos ‘no, vení, te invito, arriesgate, a ver hasta dónde’. Y claro teníamos a Neymar, Suárez y Messi, tres balas, que también te solucionaban muchísimo. Luis Enrique una vez me dijo algo que me ha quedado no solamente para el fútbol, sino para la vida. No estar pendiente de controlar lo incontrolable. Muchas veces uno se preocupa por problemas que no tiene la capacidad de controlar. Eso lo utilizo en todos los aspectos de la vida. Preocupate y centrate en lo que lo podés controlar.”

La Academia Javier Mascherano y la formación de los jóvenes: “Nosotros proyectamos, y no es tener una ambición desmedida, generar talento y formar talentos que puedan tener éxito a nivel nacional e internacional. Hoy vemos lo que pasaba hace 20, 25 años atrás en nuestros países en Sudamérica. Hoy ves en Europa jugadores jóvenes, con un talento impresionante, como Camavinga, Ansu Fati, Upamecano. Jugadores jóvenes de 20, 21 años que se ponen la camiseta de la selección y parece que lleven 10 o 15 años. Eso no pasaba hace 15 o 20 años en Europa, pasaba en Sudamérica. Se han invertido los roles. Y eso creo que tiene que ver con la formación y por eso nosotros apuntamos a eso. Queremos volver a que Argentina tenga un chico de 17 años que ya deslumbre en el plano doméstico y con condiciones de jugar en la mayor. Yo lo pude hacer y yo no era extraordinario, nunca lo fui. Todo lo contrario. Si hay algo que he tenido es la inteligencia para adaptarme a cada momento, para saber leer cuál era mi rol en cada lugar en el que estuve y sacar ventaja de ello para permanecer en lugares como el Barcelona. Por eso mismo es vital empezar a formar jugadores inteligentes. Porque la inteligencia va a ser la herramienta de ellos para poder desenvolverse en cualquier lugar. ¿Para qué quiero tener el talento si no tengo la inteligencia para saber poner ese talento al servicio del equipo? No alcanza con el talento. Eso es lo que vamos a estar buscando. Ojalá que lo podamos llevar a cabo de la manera que nosotros queremos”

Ansu Fati: “Ahora dependerá de él que siga con esa curva de crecimiento. De su ambición por querer ser cada día mejor jugador, de su inteligencia para poder aprender de los grandes compañeros que tiene, de los entrenadores que va a tener. El destino está en sus manos. Habría que ver cómo lo maneja él. Las condiciones para ser un jugador importante las tienes. Ahora tiene el timón, habrá que ver cómo lo lleva”.

