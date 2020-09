La sentencia del autor del gol de Alemania en la final del Mundial 2014 que generó polémica: “No hay nada por encima de la Champions”

Mario Gotze y una polémica declaración: “La Champions es la competición más estimulante que existe” Shutterstock

El caso de Mario Gotze es un tanto particular. El jugador, que supo brillar con las camisetas del Borussia Dortmund y el Bayern Múnich, se encuentra actualmente sin equipo, tras rescindir su contrato con los negriamarillos. Bajo este marco, el futbolista fue noticia por una llamativa frase acerca de qué torneo considera como el más importante del mundo.

“Tengo metas ambiciosas y quiero ganar la Liga de Campeones. Eso me motiva cada día. No quiero terminar mi carrera sin haber ganado ese título”, expresó en una entrevista con el medio alemán Bild, con el que decidió romper el silencio tras varios meses de no hacer declaraciones públicamente.

La polémica alrededor del diestro de 28 años fue cuando le consultaron acerca de la Liga de Campeones como ese objetivo pendiente que lamenta. "Es la competición más estimulante que existe para cualquier jugador”, respondió justo él, quien se proclamo como el héroe indiscutido de la selección de Alemania al convertir el gol consagratorio ante Argentina en la final del Mundial de Brasil 2014.

"Nuestro título en 2014 también fue maravilloso. Pero el trabajo del día a día lo haces en el club y por eso no hay nada por encima de la Liga de Campeones”, señaló después, redoblando su postura acerca de que el certamen europeo es superior a una Copa del Mundo.

Gotze viene de terminar su vínculo con el elenco de Renania del Norte, del que surgió como profesional en el año 2009 y demostró un gran nivel durante cuatro temporadas. En 2013, el Bayern lo fichó por un monto de 37 millones de euros y permaneció hasta 2016. Luego, sin tanto rodaje ni buen desempeño en los Bávaros, decidió volver al club de sus amores pero no pudo reencontrarse con su mejor versión. En total, sumó 12 títulos a nivel clubes a lo largo de su carrera, cinco con el Dortmund y siete con los Rojos.

Con el seleccionado teutón, acumula 67 partidos disputados, 17 goles y 10 asistencias a lo largo de ocho años defendiendo la camiseta de su país.

Con respecto a su futuro, Sunny expresó que su deseo es recalar en un club que juegue la Champions, lógicamente, y no descarta que quedarse en Alemania para firmar con algún elenco de la Bundesliga. “Nunca he dicho que voy a dejar la Bundesliga. En Alemania también hay clubes ambiciosos”, concluyó.

