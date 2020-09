Nuevo capítulo en el escándalo por racismo en Francia: la acusación contra Neymar de un futbolista del Marsella

Rongier habla de Neymar

El altercado que se produjo en el Parque de los príncipes de París durante el fin de semana, continúa tan candente como se vivió en esos últimos minutos finales. Después de las declaraciones de los protagonistas, en las que se volvieron a enfrentar a través de las redes sociales, ahora fue uno de los compañeros de equipo de Álvaro González, el que salió en su defensa.

En la rueda de prensa posterior al polémico encuentro entre el Marsella y el PSG, que acabó con la victoria del conjunto visitante por 1-0 y hasta cinco expulsiones, el mediocampista Valentin Rongier disparó contra Neymar y reveló una faceta poco feliz del brasileño.

“Yo personalmente no escuché nada. Lo que me molesta un poco es que Neymar acaba de decir que esto pasó en el campo pero no dice que durante todo el partido él insulta (al rival) en cada desafío”, detalló el futbolista de 25 años.

Los futbolistas se enfrentaron cara a cara durante el clásico francés

“No dimos un muy buen ejemplo durante el partido. Pienso en todos los espectadores, pero en cualquier caso, por mi parte no supe nada de Álvaro. Es imposible porque estoy conociendo muy bien a Álvaro y es alguien que siempre es respetuoso y sonriente día a día. Es cierto que es un verdadero bromista, eso seguro”, consideró.

“Puede ser que haya logrado enloquecer a Neymar, pero eso también es una cualidad. Necesitamos jugadores así, pero conociéndolo, es imposible”, sentenció el jugador, quien fue titular y permaneció en cancha hasta los minutos finales en donde se produjo la discusión.

El PSG, que apoya la denuncia del referente de su equipo en la que aseguró haber sido discriminado, podría presentar como prueba un video en el que aseguraron que se ve el momento en el que el defensor español lanzó el insulto.

El ángulo de la cámara permite ver de frente a González en el momento en el que supuestamente lanza el comentario racista. Si bien queda claro que dice “hijo de puta”, cuesta dilucidar si a ese insulto lo antecede la palabra “mono”, aunque con la tecnología apropiada podría comprobarse fácilmente. A su vez, hay otro momento, justo antes de la batalla campal en donde algunos usuarios en las redes insisten en que le dijo “cállate mono”.

El clásico acabó con la victoria del Marsella por 1-0

El polémico episodio no sólo quedó dentro del campo, sino que llegó hasta el gobierno de Brasil, más precisamente hasta el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humano, quien se pronunció a favor del jugador paulista.

“Frente a otro caso de racismo en el fútbol”, ocurrido esta vez en un partido de la liga francesa entre el París Saint-Germain (PSG) y el Olympique de Marsella, el ministerio manifestó su solidaridad con el jugador brasileño y aseguró que “no es la primera vez que es víctima de prejuicios raciales”.

En una nota oficial, el ministerio condenó “vehementemente todo tipo de violencia” y expresó su “repudio” a “todos los episodios de discriminación por el color de la piel”.





