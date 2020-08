Leeds está a un paso de contratar a una figura de la liga española que estuvo cerca de jugar en el Barcelona

Rodrigo Moreno podría convertirse en nuevo jugador del Leeds United de Marcelo Bielsa (REUTERS/Sergio Pérez)

Marcelo Bielsa logró un hito en la historia del Leeds United. Gracias al trabajo del entrenador argentino, el equipo de Yorkshire del Oeste confirmó su regreso a la Premier League tras 16 años de frustraciones. De cara al comienzo de la nueva temporada, la dirigencia del club continúa avanzando en la contratación de nuevos futbolistas, a la espera de la confirmación que el Loco renovará su contrato para seguir al frente del conjunto que se consagró campeón de The Championship, la segunda categoría del fútbol inglés.

De esta forma, y luego de anunciar la llegada de varios futbolistas jóvenes de enorme proyección, el Leeds apuntaría a cerrar la llegada de uno de los mejores delanteros de la liga española. Según reportó la prensa de Madrid, en este caso los diarios AS y Marca, el director general de la institución inglesa, el italiano Andrea Radrizzani, desembarcó en España para negociar por Rodrigo Moreno Machado, el atacante del Valencia.

Conocido en el mundo del fútbol como Rodrigo, el delantero que nació en Río de Janeiro, Brasil, y luego se nacionalizó español, sería el apuntado para reforzar la ofensiva del Leeds, que el próximo 12 de septiembre debutará frente al Liverpool, último campeón de la Premier League, como visitante en el estadio Anfield. Las estimaciones de los medios madridistas indican que la transferencia podría concretarse en una suma cercana a los 40 millones de euros.

Rodrigo anotó 59 goles en 220 partidos con la camiseta del Valencia (REUTERS/Hannah McKay)

Frente a la situación económica que se generó por la pandemia de coronavirus, el Valencia estaría necesitado de vender para engrosar la tesorería del club y la opción de Rodrigo sería una de las que más ingreso le generaría a la institución que finalizó la pasada edición de La Liga en la novena posición, fuera de los puestos de clasificación a las copas europeas. Dicha necesidad también resolvería la forma de pago del punta, ya que las directiva del conjunto español aceptaría que el Leeds abone el pase del futbolista en cuotas o hasta incluso se genere un préstamo con obligación de compra después de un tiempo a definir.

Es importante recordar que Rodrigo estuvo a un paso de ser transferido al Barcelona. A principios de este año, luego que la institución culé despidiera a Ernesto Valverde como entrenador y luego de la llegada de Quique Setién como sustituto, el delantero fue el señalado por la dirigencia que preside Josep Maria Bartomeu para suplir a Luis Suárez, que en enero pasado se realizó una artroscopia en su rodilla izquierda. Luego de las negociaciones fallidas, el delantero que finalmente arribó al conjunto blaugrana fue el danés Martin Braithwaite, proveniente del Leganés.

El delantero Joe Gelhardt, se convirtió en el primer refuerzo del Leeds de Marcelo Bielsa (Foto: leedsunited.com)

A la espera de la resolución sobre la llegada del delantero, el Leeds ya incorporó a tres juveniles. El primer refuerzo fue el delantero de 18 años Joe Gelhardt, ex Wigan, que se sumó por una cifra superior al millón de dólares. El segundo fue el lateral derecho Cody Drameh (también de 18 años), ex Fulham, por el que desembolsaron más de medio millón de dólares. Ambos firmaron hasta 2024. Y la reluciente joya adquirida fue el atacante norirlandés de 16 años Charlie Allen que, en principio, trabajará con el Sub 18. Arribó desde el Linfield de su país y permanecerá en Yorkshire del Oeste hasta 2023.

Mientras el nuevo integrante de la Premier League espera el debut y aguarda la renovación de Bielsa, la FA anunció que el mediocampista de los Blancos, Kalvin Phillips, pieza clave en el equipo del entrenador argentino, fue convocado por el entrenador de la selección inglesa, Gareth Southgate, para afrontar lo que serán los partidos correspondientes a la Liga de Naciones de la UEFA frente a Islandia y Dinamarca, a disputarse el próximo 5 y 8 de septiembre próximo.

