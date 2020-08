Un ex presidente del Barcelona lanzó una frase sobre Lionel Messi que preocupó a los fanáticos

El ex directivo cargó contra la dirigencia actual a través de Twitter

En medio de la incertidumbre que genera el futuro de Lionel Messi en un Barcelona, que transita por un amplio proceso de estructuración, el ex presidente del club Joan Laporta, cargó contra la dirigencia por la manera en la que trataron la posible salida de Luis Suárez.

A su vez, también dejó una frase que resuena en el ambiente azulgrana sobre todo lo que se está generando con las especulaciones sobre el capitán y referente azulgrana, de quien todavía no está confirmada su continuidad de cara a la temporada 2020-21.

A través de cu cuenta oficial de Twitter, el ex directivo que podría postularse nuevamente como candidato para las próximas elecciones presidenciales de marzo, catalogó de “incompetentes” a los directivos actuales.

“¿Le han dicho a Luis Suárez que no cuentan con él por teléfono? Me parece un acto de cobardía del Presidente y una falta de respeto al jugador”, disparó el ex directivo, que estuvo al mando de la institución entre 2003 y 2010.

“Esta forma de actuar es impresentable y perjudica la imagen del club”, aseguró acerca de las últimas informaciones provenientes de España en las que aseguraron que Koeman se habría comunicado a distancia con el uruguayo para comentarle su decisión

Sobre lo que está pasando con Lionel Messi, el cual está envuelto en un círculo mediático acerca de cuál será su futuro en el Barcelona, el empresario destacó que, “me hace sospechar que quieren venderlo. Sería un error histórico. Pobre Barça, estar en manos de estos incompetentes”.

Laporta habló de Luis Suárez a través de su cuenta de Twitter

“En diciembre lo decidiré, pero cada vez tengo más ganas de presentarme a las elecciones para ser presidente del Barça”, aseguraba Joan Laporta a mediados de julio de este año desde el hospital barcelonista de Sant Joan de Déu, al que acudió en un acto solidario por una donación de mascarillas.

“Me da miedo que alguna acción de la junta pueda llevar a una decisión entonces irreversible. Dejar escapar a Messi, nadie lo discute, sería la sentencia de muerte de cualquier presidente. Messi es un jugador todavía con mucho recorrido, es el mejor de la historia y hay que crear las condiciones adecuadas para que siga, se encuentre a gusto y pueda durar algunos años más”, había manifestado en aquel momento.

En ese entonces, también criticó el acuerdo que se alcanzó con la Juventus por Pjanic: “Eso del cambio de jugadores es ir contra la esencia deportiva. Y tiene que ver con la mala gestión económica del club. El cambio Pjanic y Arthur está pensando solamente en lo económico”.





MÁS SOBRE ESTE TEMA:

¿Una señal sobre su futuro? Cuáles son los clubes a los que Lionel Messi sigue en redes sociales

Luis Figo se refirió a la posible salida de Lionel Messi del Barcelona y la comparó con su cuestionado pase al Real Madrid

Estalló la interna en Barcelona: aseguran que Luis Suárez se rebeló ante Koeman y buscaría seguir en el club