“Soy el primero en irme si hace falta”: Gerard Piqué protagonizó la autocrítica más cruda tras la histórica eliminación del Barcelona

Perder siempre es una posibilidad, pero seguramente nadie en Barcelona se esperaba una derrota tan dura como la que el equipo sufrió esta tarde ante el Bayern Munich. El conjunto catalán cayó por 8-2 en el estadio da Luz de Lisboa y quedó eliminado en los cuartos de final de la Champions League. Las críticas una vez terminado el encuentro no se demoraron y Gerard Piqué fue uno de los más duros.

“Una sensación nefasta, vergüenza es la palabra. No se puede competir así, no se puede ir por Europa así. Ya no es la primera ni la segunda ni la tercera vez. es muy duro. Espero que sirva de algo. Ahora, a reflexionar todos”, dijo el defensor de 33 años ante la prensa una vez terminado el histórico encuentro.

Luego, agregó: “El club necesita cambios y no hablo ni del entrenador ni de los jugadores, no quiero señalar a nadie. Creo que estructuralmente el club necesita cambios de todo tipo, nadie es imprescindible. Yo soy el primero que me ofrezco: si tiene que venir sangre nueva y cambiar esta dinámica, soy el primero en irme porque creo que ahora sí hemos tocado fondo. Todos tenemos que mirar, reflexionar internamente y decidir qué es lo mejor para el Barcelona, que es lo más importante”.

Barcelona sufrió una de las derrotas más duras de su historia (Manu Fernandez/Pool via REUTERS)

Piqué, que jugó los 90 minutos ante los alemanes, insistió en la necesidad de cambiar en el rumbo en el club: “No sé como catalogar lo que pasó, sé que hemos tocado fondo y que tiene que que haber cambios en todas las facetas, no solo en los jugadores. Ha llegado un punto en el cual no estamos yendo en el buen camino. se demuestra en los resultados y en el campo”.

“Llevamos unos años, independientemente de quién es el entrenador o de los jugadores que juegan, que en Europa no competimos. En la Liga nos daba, pero hoy tampoco nos da. En un club como el Barça, que tiene que estar arriba ganando y compitiendo, esa es la cruda realidad. Hemos llegado a un punto en el cual no hay más. Eso se se ve, se refleja en el campo. Lo de hoy es inaceptable para un club como el Barcelona FC”, concluyó, evidentemente dolido, pero con la capacidad para hacer una análisis profundo de la realidad del equipo.

Ahora vendrán tiempos de reconstrucción para el Barça y el Piqué lo sabe. Por el momento, habrá que regresar a España y comenzar a pensar en lo que se viene en la próxima temporada de la Liga, que comenzará en menos de un mes.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Histórica derrota del Barcelona de Messi: el Bayern Munich lo goleó 8 a 2 y lo eliminó de la Champions League

La imagen de la decepción absoluta de Lionel Messi tras sufrir la peor derrota de su carrera

Los cuatro golpes que sufrió Quique Setién en siete meses al mando del Barcelona