El fallido del nuevo refuerzo del Leeds que anticipó el destino de Marcelo Bielsa

Joe Gelhardt, nuevo refuerzo del Leeds United de Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa está “cerca” de extender su contrato con Leeds United, que logró el ascenso a la Premier League inglesa después de 16 años, según medios de comunicación ingleses. Los portales del Daily Mail y Daily Star señalaron que las reuniones de las autoridades de Leeds con Bielsa fueron “positivas” con respecto a su continuidad.

El contrato de Bielsa con Leeds finalizó luego del tan ansiado ascenso en su segundo año al frente del equipo que generó toda una revolución en el fútbol inglés. Leeds United se consagró campeón del Championship de la mano de Bielsa y la siguiente temporada jugará en la Premier League junto con West Bromwich, escolta, y Fulham, ganador de los play-offs.

¿Qué fue lo que ocurrió para que los medios británicos aseguraran que Marcelo Bielsa puede continuar en el Leeds United? El anuncio del nuevo refuerzo que hizo el conjunto de Yorkshire. Se trata de Joe Gelhardt, delantero de 18 años proveniente del Wigan de la tercera división inglesa, y que era seguido por el entrenador rosarino desde la temporada pasada, según indicó el medio Daily Star, fue pedido expreso del rosarino a la dirigencia.

“Marcelo es un gran entrenador y espero que me ayude a desarrollar mi juego”, Joe Gelhardt, un claro fallido ya que la continuidad de Bielsa aún no fue oficializada. La declaración del joven delantero, quien firmó con el Leeds por cuatro años a cambio de 900 mil euros, fue interpretada como una confirmación de que el Loco extenderá su vínculo en el equipo inglés.

Joe Gelhardt, el refuerzo del Leeds de Marcelo Bielsa (Grosby Group)

Joe Gelhardt, quien ya sumó minutos en las selecciones juveniles Sub 16, Sub 17 y Sub 18 de Inglaterra, debutó en el primer equipo del Wigan con tan solo 16 años. Fue en un encuentro correspondiente a la Carabao Cup en 2018. Su presentación en la Championship fue un año después, mientras que en la última temporada sumó 19 encuentros y marcó un tanto (al Hull City).

Además de Gelhardt, el Leeds United incorporó al extremo izquierdo Jack Harrison, quien retornó al club luego de haberse ido a préstamo por un año al Manchester City.

