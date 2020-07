Las confesiones del dueño del Leeds sobre Marcelo Bielsa: “A veces he tenido que pelear”

Marcelo Bielsa y Andrea Radrizzani (Leeds United oficial)

Marcelo Bielsa logró su gran objetivo con el Leeds United al sellar el ascenso a la Premier League, la Primera División del fútbol de Inglaterra, después de 16 años de frustraciones del club. Pese a que ahora el argentino es considerado un héroe por los aficionados, su continuidad en el cargo no está sellada y el dueño del equipo explicó este fin de semana que pese a estar agradecido, las negociaciones son un tema a parte.

El empresario Andrea Radrizzani brindó una entrevista al sitio italiano Corriere Della Sera en la que habló sobre el futuro que avizora en el conjunto británico y dio su mirada sobre el actual director técnico, a quien reconoció por su enrome labor y su éxito deportivo: “Él es un entrenador extraordinario. ¿Si se quedara? A ver, decidiremos la semana que viene. Depende de ambos. Por ahora existe la voluntad. Pero debemos sentarnos cara a cara”.

El italiano de 46 años admitió que la convivencia con el ex técnico de las selecciones de Argentina y Chile no fue sencilla debido a la personalidad de ambos: “Es un hombre particular. Con reglas estrictas. Meticuloso, filósofo, gran conocedor del fútbol. No es fácil trabajar con él, a veces he tenido que pelear, porque para mí el club es lo primero”.

Marcelo Bielsa logró que el Leeds vuelva a la Premier League tras 16 años (Reuters)

Con respecto a los refuerzos que pretenden fichar para consolidar un plantel digno de Premier League, fue sincero: “Busqué a Zlatan (Ibrahimovic) en enero, sí. Él fue muy honesto. Pero entendió que el fútbol inglés quizás no sea ideal para él en este momento de su carrera. Jugador extraordinario. Con (Edinson) Cavani la idea está ahí. Pero no somos los únicos. Pero queremos que los jugadores jóvenes crezcan, ese es nuestro perfil”.

El empresario ya había declarado la semana pasada que su club necesitará una inyección de efectivo para ser competitivos en la Premier League la próxima temporada. “Hemos tenido un éxito fantástico. Pero lo hemos logrado en un año en particular y el impacto de COVID-19 también está afectando económicamente al club”, señaló en declaraciones publicadas por al agencia de noticias AFP.

“Por lo tanto, necesitaremos una inversión adicional para ser competitivos y continuar con nuestro proyecto y nuestro crecimiento, y para mantener nuestra posición en la Premier League. Creo que tendremos que agregar algo más”, adelantó.

Según informó Infobae la semana pasada, Bielsa exigirá incorporaciones para dar el salto cualitativo que requerirá la Premier, para aceptar una oferta de continuidad. “Bielsa planteará las zonas específicas en la que tendrán que enfocarse y tirará diversas opciones sobre la mesa. Sean uno, cinco o más los puestos a reforzar, impondrá una terna, cuarteto o hasta quinteto estableciendo prioridades en cada uno de ellos”.

Pese a que su futuro es un misterio, el estratega de 65 años no se tomó mucho descanso ya que apenas cuatro días después de dirigir su último encuentro (goleada 4-0 ante el Charlton) se hizo presente este domingo en el choque entre Everton y Bournemouth, que culminó 3-1 a favor del visitante que de todas maneras perdió la categoría. La imagen en la que se lo ve a utilizando tapabocas, junto a un colaborador llegando a una de las plateas del Goodison Park, fue rápidamente difundida por redes sociales y desde los medios británicos deslizaron que el entrenador ya está “espiando” a sus posibles adversarios de la próxima campaña. De esta manera, pese a que todavía no hay confirmación oficial, los aficionados del Leeds se aferran a que esta postal deja por sentado que Bielsa seguirá a cargo del equipo de Yorkshire del Oeste.

