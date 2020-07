El día que Steven Gerrard sufrió una dolorosa lesión en sus genitales: la reacción del médico y las burlas de sus compañeros

Steven Gerrard sufrió una lesión poco frecuente en su época como jugador (AP)

Steven Gerrard tuvo una extensa y exitosa carrera como futbolista en el Liverpool y la selección de Inglaterra. Más allá de sus títulos y conquistas, hay un momento en particular que el actual entrenador del Rangers de Escocia no puede olvidar de su carrera profesional: el día en el que sufrió un desgarro en sus genitales, una lesión para nada frecuente en un futbolista. El incidente ocurrió en enero de 2014, en un choque de FA Cup que el conjunto Red disputó en condición de visitante ante el Bournemouth.

Andrew Massey hacia poco que integraba el cuerpo médico del Liverpool y fue el encargado de realizar las primeras curaciones a Gerard. En un podcast, el profesional recordó cómo fue ese difícil momento:“Stevie se me acercó al final del partido y me dijo: ‘Doc, vas a tener que echar un vistazo a esto’. Miré hacia abajo, vi sangre por todos lados y pensé: ‘Eso debe estar realmente lastimado'”.

Internamente, Massey comenzó a repasar su entrenamiento médico, hasta que se dio cuenta que nunca había suturado un pene. “No quería que el primer pene que me tocara coser fuera el de Steven Gerrard, pero así fue”, dijo en declaraciones que recogió el diario inglés The Sun.

El futbolista relató cómo fue el día que sufrió la dolorosa lesión (Action Images/File Photo)

Este episodio ya había sido relatado en alguna ocasión por el propio Gerrard, que en un libro con sus memorias dio detalles de aquella extraña lastimadura que le tocó atravesar. “Me saqué los pantalones y la ropa interior, y di un último vistazo. Deseaba no tener que decirle adiós a mi viejo amigo”, bromeó. Además recordó que, mientras era suturado, evitó mirar lo que hacía el médico. “Él también estaba incómodo, seguro deseaba haberse quedado en la Academia del club atendiendo los cortes y los golpes de los más chicos”.

“No le hablé, porque quería que estuviera plenamente concentrado. Al final hizo un buen trabajo, no sentí dolor mientras me colocaba los puntos, que terminaron siendo cuatro”, relató el por entonces jugador de los Reds.

Ese día el Liverpool ganó 2-0, pero Gerrard no tuvo mucho para celebrar. Sin embargo, su testimonio de aquel día guarda algo de humor: “La magia de la FA Cup quedó manchada de sangre el día que mi pene se cortó y debió ser suturado. La única sorpresa de aquel sábado fue una dolorosa laceración en mis partes íntimas”.

El mediocampista lució durante 17 temporadas la camiseta del conjunto Red (AFP)

Lo más doloroso para el ex mediocampista no fue la lesión en sí, sino las bromas de sus compañeros cuando regresó al vestuario luego de ser suturado. “Mis compañeros se reían. Habíamos ganado, había un buen ambiente y ellos pensaban que eso era gracioso. No encontré ninguna empatía de su parte”, lamentó y dio detalles sobre las burlas que hacían referencia “al tamaño y los puntos de sutura en mi pene, como así también al futuro desempeño del mismo”.

“Un grupo de futbolistas son las últimas personas que quieres ver discutir sobre el estado de tu pene lastimado”, concluyó el hoy entrenador de 40 años.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Se sortearon los cruces de cuartos de final de la Champions League: los posibles rivales de Barcelona y Real Madrid

Juventus, dispuesto a dar el pase de dos argentinos por una de las joyas del fútbol italiano

Baja sensible en el Real Madrid: perdió a una de sus figuras en plena pelea con el Barcelona por la Liga