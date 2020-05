La inesperada frase de Giorgio Chiellini sobre la mordida de Luis Suárez en el Mundial de Brasil 2014: “Admiro su malicia”

Suárez mordió a Chiellini en un partido entre la selección italiana y Uruguay durante el Mundial de Brasil 2014

Pasan los días y se continúan difundiendo diferentes fragmentos de la autobiografía de Giorgio Chiellini, el histórico defensor de la Juventus y que también vistió la camiseta de la selección de Italia en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Y fue justamente en su segunda y última aparición mundialista en la que el marcador central fue protagonista de una acción que se hizo viral en todo el mundo. En el partido por la fase de grupos ante el seleccionado uruguayo, Chiellini tuvo un recordado y polémico cruce con el delantero Luis Suárez, que terminó mordiendo en uno de sus hombros al italiano.

“El día del mordisco no había pasado nada raro. Marqué durante casi todo el partido a Cavani, otro tipo complicado con el que no nos faltó vivir nada en el campo. De repente, noté que me mordían el hombro y nada más”, recuerda en unas de sus memorias el defensa azzurro que difundió el diario AS, de España.

Al mismo tiempo, Chiellini definió a Suárez como “el clásico chico de calle” que tiene la capacidad física y futbolística para utilizar a los defensores “como paredes” para hacerse del balón en juego. “Admiro su malicia: si la perdiera, se convertiría en un delantero normal”, agregó.

Una postal del encuentro entre Chiellini y Suárez en la Copa del Mundo de 2014 (AFP)

Por la tercera y última fecha del Grupo D que compartieron con Costa Rica e Inglaterra, italianos y uruguayos se enfrentaron en el estadio das Dunas, de la ciudad de Natal, al norte del territorio brasileño. En lo que fue un encuentro definitorio, el conjunto dirigido por el Maestro Tabárez se quedó con un triunfo vital: fue 1-0 gracias al tanto de Godín, que permitió avanzar de ronda a la selección charrúa y que decretó la eliminación del equipo europeo. Ante lo ocurrido, la FIFA suspendió por nueve partidos oficiales a Suárez, lo que lo terminó expulsando de la Copa del Mundo.

A casi seis años de aquel incidente, Chiellini le quitó culpa a lo sucedido con el hoy atacante del FC Barcelona. “Se pasó con el mordisco, pero aquella fue su estrategia de contacto en la lucha, y, si puedo decirlo, también es la mía: él y yo nos parecemos y me gusta enfrentarme con delanteros así”, relata en parte de su autobiografía.

En el mismo sentido, hace un comentario que marca su perfil de gran luchador. “Yo en el campo también soy un gran hijo de puta y estoy orgulloso de ello: las malicias son parte del fútbol, ni las llamo irregularidades”.

Además de recordar el cruce con Suárez, Chiellini también fue memorioso y explicó que habló un par de días después de lo ocurrido con el punta uruguayo. “No hacía falta pedirme ningún perdón”, dice Giorgio en su libro, quién además remarca que comprendió la actitud de querer sacar ventaja que utilizó Lucho. “Para superar el rival debes ser listo, yo noto cuando es necesario provocar. Es algo irracional, casi una percepción emotiva".

