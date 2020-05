Un futbolista de la Ligue 1 de Francia fue detenido por masturbarse mientras observaba a una vecina

El fútbolista Farid El Melali fue detenido por masturbase mientras observaba a una vecina (entelgundem)

Tras el anuncio del Gobierno de suspender todos los deportes profesionales hasta septiembre, la Ligue 1 optó por dar por finalizada la temporada 2019/20 y proclamó al Paris Saint Germain como nuevo campeón pese a la falta de 10 jornadas. Además, se confirmaron los descensos a Ligue 2 de Amiens y Toulouse y los ascensos a la máxima categoría de Lorient y Lens.

Aunque no hay actividad a raíz de la pandemia provocada por el coronavirus, una noticia sacudió por completo a la Primera División del fútbol francés. Un futbolista que milita en el Angers fue detenido el lunes por la noche por masturbarse mientras observaba a una vecina.

El deportista en cuestión es el argelino Farid El Melali. El incidente sucedió en torno a las once de la noche del lunes 4 de mayo, cuando sus vecinos avisaron a la policía después de verlo supuestamente observando a través de su ventana a una mujer que vive en un piso de abajo de su domicilio.

Pocas horas antes, el club había anunciado la renovación del vínculo con Farid El Melali (twitter)

La noticia se dio a conocer pocas horas después de que el club anunciara de manera oficial a través de sus redes sociales la extensión del vínculo con el africano hasta mediados de 2023. .”¡Tengan la seguridad de que este joven argelino no ha terminado de impresionarnos con su velocidad de ejecución y su juego de pies que lo hacen tan rápido como un rayo!”, comentó la institución dentro del comunicado.

Según informó ESPN, esta no es la primera vez que El Melali se ve involucrado en un hecho similar. En su momento fue acusado nuevamente de masturbarse en público, pero el testigo no pudo identificarlo. Desde el club confirmaron la noticia, pero hasta el momento decidieron no hacer ningún comentario al respecto.

Esta no es la primera vez que Farid El Melali se ve involucrado en un caso similar (entelgundem)

A través del Le Courrier de Ouest, un periódico local de la zona de Angers, su abogada intentó defender al deportista argumentando que “no se estaba fijando en nadie y no fue agresivo con ninguna persona”. El rotativo, además, asegura que El Melali le reconoció a la policía haberse exhibido y masturbado dos veces en un lapso de tres semanas.

El extremo llegó al club en 2018, tras irrumpir de buena manera en el Paradou AC de su país, donde debutó en Primera División en 2016. Luego de un inicio irregular, debido a algunas lesiones, el futbolista parecía haberse adaptado al fútbol francés. En la actual temporada disputó 11 encuentros y marcó 5 goles (dos fueron al Rouen, por la Copa de Francia).

