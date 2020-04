El viernes 23 de agosto fue diagnosticado con cáncer de intestino. “Fue un verdadero shock. Tenía 26 años y estaba llegando a la cima de mi carrera. Nunca esperas que te suceda, especialmente por ser tan joven y estar en forma y saludable. No recuerdo nada después de la palabra cáncer. No sé cómo conduje el automóvil de regreso a casa. Fue como un sueño no muy agradable, más que una pesadilla”, relató el ex Barnsley, Torquay United, Salisbury United, AFC Wimbledon y Basingstoke Town.