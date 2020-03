Aislado en plena recuperación, el ex River manifestó su preocupación por la cantidad de casos que se fue expandiendo alrededor del planeta. “Quería enviarles este video para ayudarlos a concientizarse de lo que está sucediendo. Quédense en sus casas y respeten las normas en Argentina, porque así pueden prevenir un montón de cosas. Acá en Italia hay mucho sufrimiento, se están viviendo situaciones extremas, porque este virus se propaga a gran velocidad. Se lo dice uno que lo está viviendo en primera persona ¡No son vacaciones!", dijo el central de la Selección y agregó: “Es un virus silencioso, en el que cada uno no sabe si lo tiene o no. Están a tiempo de prevenir un dolor mucho mayor”.