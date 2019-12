Zozulya reveló que él no deseaba ser convocado para el encuentro ante su ex equipo porque imaginaba una situación como esta, pero que sus compañeros insistieron en que se presente. Además, recordó que todo comenzó en 2017, en su fallido traspaso al cuadro de la banda: "Todo empezó cuando firmé mi contrato con el Rayo. Dijeron que así iba a ser porque defendía al ejercito ucraniano y ellos estaban al otro lado. Ellos no van a cambiar su opinión”.