Armand, que aclaró que es “primo hermano” del actual director deportivo del FC Barcelona porque el padre del ex jugador es hermano de su madre, apuntó que fue la esposa de Abidal quien lo llamó en febrero de 2012 para pedirle que fuera el donante y de entrada le aclaró que no habría dinero de por medio: “Cuando su mujer me llamó, lo primero que me dijo es que no era posible pagarme, ni dar una recompensa, porque se consideraba tráfico, ni yo lo hubiera querido, porque Éric es familia, es mi primo, lo hice por mi primo. Yo no he cobrado por esa operación”, se defendió.