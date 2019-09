La última vez que se enfrentaron, el Atlético le endosó un lapidario 7-3 al Real Madrid, lo que generó una ola de burlas y críticas contra el equipo de Zidane. Sin embargo, el DT francés no cree que aquel resultado condicione este nuevo enfrentamiento: “No es un partido especial. El 7-3 no tiene nada que ver, no he vuelto a ver nada. Tenemos el partido de mañana y lo que queremos es ganar. Vamos a hacer todo para intentar ganar, como siempre. No cambia nuestra idea. Sabemos la dificultad y mañana la tendremos contra un rival muy bueno, pero ellos también.”