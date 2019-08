Por otro lado, el experto también le dedicó unos instantes al fenómeno de los arqueros, quienes en el pasado tenían precios muy por debajo de la media global por tratarse de un puesto distinto al de los hombres de campo. "Eso ha cambiado mucho en los últimos años, ya que los porteros están cada vez más en el foco mediático", deslizó Blaseio y continuó con un ejemplo relacionado a dos personajes que fueron figuras en el Atlético Madrid y el Barcelona: "Oblak ha mostrado su gran nivel durante más tiempo que Ter Stegen. Sin embargo, la gran diferencia entre ambos recae en la relevancia que tienen en sus equipos. Oblak es decisivo en prácticamente todos los partidos de su equipo, mientras que Ter Stegen no tiene el mismo impacto en el Barcelona. No es una causa individual, sino un hecho que se relaciona a lo colectivo". El razonamiento siguió por la producción que tiene cada protagonista en la presentación de sus equipos: "Oblak no tiene la misma cantidad de trabajo que Ter Stegen, y por lo tanto no se debe valorar igualmente un mismo porcentaje de paradas. Por ejemplo, no es lo mismo si un portero recibe 10 ocasiones y otro recibe cinco. Esto no significa que Ter Stegen sea peor portero, sino que está menos expuesto al fallo. Por ello, Oblak tiene ligeramente un mayor valor que Ter Stegen, porque ambos tienen el mismo porcentaje de paradas".