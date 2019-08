Fue entonces cuando Dale alegó tener "una leucemia incurable" y "osteoartritis", lo que no le permitía salir de la cama, desde donde trabajaba "sin parar" para salvar al club. La realidad es que tres meses después de aquel estrafalario comunicado, en el que tachó a la prensa de "basura", la situación del club no ha hecho si no empeorar.