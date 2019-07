El principal motivo es que el Real Madrid pretende recuperar el dinero invertido en aquel entonces y además el futbolista no quiere irse a préstamo. "Las cesiones no están en el menú. Hay más posibilidades de que yo gane en Ascot (carrera de caballos) a esta opción. No se va a producir", reveló su agente, Jonathan Barnett, en diálogo con Sky Sports hace algunas semanas.