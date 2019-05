En una entrevista posterior al partido, Kompany reconoció que escuchó a varios de sus compañeros pidiéndole que pasara el balón y no disparara, y contestó presumiendo de sus larga trayectoria. "Me sentí un poco frustrado hoy porque todos decían 'no dispares, no dispares'. Pude escucharlo y me molestó, pero dije 'un momento, no llegué tan lejos en mi carrera para que jugadores más jóvenes me digan si puedo rematar o no'. Simplemente lo hice", afirmó a Sky Sports.