En su cuarta temporada en Inglaterra, el entrenador alemán Jürgen Klopp ha llevado al Liverpool FC a su mejor nivel. Tras haber finalizado octavo en su primera campaña y en el cuarto puesto en las dos siguientes, se encuentra actualmente peleando cabeza a cabeza por el título con el Manchester City de Pep Guardiola. No ha salido del podio en todo el campeonato y estuvo en la cima en 19 jornadas. Suma 91 puntos, uno menos que el City, y cualquiera de los dos podría ser el primer equipo en la historia de la liga inglesa que supera la barrera de las 90 unidades y no alza el trofeo. Pero su éxito no es solamente a nivel doméstico, también está en semifinales de la UEFA Champions League, donde tendrán que enfrentarse el FC Barcelona de Lionel Messi, flamante campeón de La Liga.