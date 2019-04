"Con todo listo, llamé a mi mejor amigo en la media noche, y me dijo que no me apresurara, que tengo cosas por las que vivir: 'Tienes el potencial de cambiar África'. Entonces pensé… eres un vendedor de sueños y ahora no estoy comprando ningún sueño. Eso me hizo abandonar la idea de irme. Pensé que Dios debía estar guardando algo", concluyó.