La Audiencia Nacional de España ha absuelto a Sandro Rosell, ex presidente del FC Barcelona, que se enfrentaba a seis años de cárcel por presunto blanqueo de comisiones recibidas por Ricardo Teixeira, ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Tras casi dos años en presión preventiva, la Justicia aplicó el principio de in dubio pro reo, es decir, en caso de duda se falla a favor del reo.