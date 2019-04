El City tiene a varios jugadores en la enfermería. De hecho, el argentino Sergio 'Kun' Agüero es duda por el dolor muscular que arrastra del duelo ante Fulham de la semana pasada y no le permitió jugar las semifinales de FA Cup ante el Brighton & Hove Albion. En caso de no recuperarse, su puesto en el once lo ocupará Gabriel Jesús.