Para este compromiso el director técnico Pep Guardiola tendrá una baja de peso, ya que no podrá contar con Sergio Agüero debido a una dolencia física. "No jugará mañana. No entrenó estos últimos días con el equipo. Veremos cómo evoluciona en los siguientes días", esbozó el entrenador sobre la ausencia del Kun, máximo goleador del torneo con 19 goles, dos más que Harry Kane (Tottenham) Mohamed Salah (Liverpool), Sadio Mané (Liverpool) y Pierre Aubameyang (Arsenal).