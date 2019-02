Muchos recuerdan la tremenda patada que el oriundo de Santa Catarina le dio al argentino durante un Barcelona-Atlético Madrid por torneo doméstico. Y también se han sacado chispas en más de un Argentina-Brasil. Sin embargo, ese no es motivo para que el del Aleti vea con malos ojos desembarcar en la institución catalana: no hace mucho fue muy elogioso de la Pulga haciendo referencia a la entrega del premio The Best de la FIFA.