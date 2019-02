En una entrevista al diario MARCA, Ramos habló sobre la amonestación recibida en el partido de ida de los octavos de final que ante el Ajax y aseguró que se malinterpretaron sus palabras. "Me sorprende mucho todo esto. Yo me refería a forzar la falta, una falta que era inevitable; no a forzar la sanción", aseguró el líder de la defensa del club blanco.