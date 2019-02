El ex delantero inglés marcó en total 330 goles y se retiró en el año 2006 vistiendo la camiseta del Newcastle United, club en el que jugó 10 temporadas y gritó 163 tantos. "Es el mejor jugador extranjero que tuvo la Premier League", sostuvo el ex artillero cuando fue consultado por las actuaciones del ex Atlético de Madrid.