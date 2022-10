La jugada que desató la furia de Pipo Gorosito en Boca-Gimnasia: por qué el árbitro acertó al no expulsar a Figal por el agarrón a Eric Ramírez

* La jugada que Gimnasia pidió expulsión para Figal por agarrón a Eric Ramírez

Boca Juniors derrotó 2-1 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Bosque y quedó a un paso del título en la Liga Profesional de Fútbol a falta de una fecha para el final. En un encuentro áspero, hubo lugar para las jugadas polémicas y los jugadores del Lobo protestaron una acción en la que entendieron que debió derivar en la expulsión del defensor xeneize Nicolás Figal.

Iban 31 minutos del primer tiempo y el equipo de Hugo Ibarra ganaba 1-0 tras el golazo de Frank Fabra. El local iba con todo en busca del empate y en un pelotazo largo, Eric Ramírez se le escapó a Figal, quien lo tomó de la camiseta cuando el atacante tripero enfilaba hacia el área defendida por Agustín Rossi.

El árbitro, Hernán Mastrángelo, ignoró la infracción mientras Ramírez y Pipo Gorosito pedían de manera desesperada que la jugada fuera revisada por el VAR, ya que según su criterio se trataba de una ocasión manifiesta de gol y, en consecuencia, ameritaba la tarjeta roja.

A pesar de las protestas de Gimnasia, nadie del VAR llamó a Mastrángelo para observar en el monitor una supuesta expulsión para el hombre de Boca. La realidad es que no existió una ocasión manifiesta de gol, dado que no Ramírez no tenía control del balón. Sí hay una sujeción al delantero del equipo local, que hubiese correspondido amarilla si el árbitro lo observaba. Entonces, el VAR hizo bien en no intervenir.

La otra acción en la que se pidió un penal ocurrió minutos más tarde y tuvo otra vez a Eric Ramírez como protagonista. El jugador del Lobo cayó dentro del área ante la marca del peruano Carlos Zambrano. A simple vista pareció un empujón del defensor, pero luego se esclareció en las imágenes que el jugador de Boca pone lícitamente el hombro, ganando la posición. No hubo infracción.

* El penal que reclamó Gimnasia ante Boca

Gorosito, quien renovó su contrato con Gimnasia y continuará al frente del equipo en 2023, expresó en conferencia de prensa que sus dirigidos debieron haber ganado el partido “tranquilamente”.

Néstor Gorosito, DT de Gimnasia y Esgrima La Plata, protesta una falta en el partido ante Boca Juniors (Fotobaires)

“Dominamos casi todo el partido, tuvimos las situaciones, pero nos faltó claridad para concretar las situaciones de gol. Un resultado injusto ante un rival que tuvo tres situaciones de gol e hicieron dos. Tendríamos que haber ganado tranquilamente”, indicó el DT. Sobre las polémicas no quiso expresarse, aunque apenas finalizó el pleito encaró el juez para “felicitarlo” sarcásticamente. “Ustedes lo vieron, pueden opinar sobre lo que pasó”, se limitó a declarar al respecto.

Con esta derrota, Gimnasia quedó igualado en puntos con Huracán en la tabla anual, en zona de clasificación a la Copa Libertadores. Los de Pipo Gorosito ya tiene asegurada una plaza en la Copa Sudamericana, pero se jugarán en la última fecha en Córdoba ante Talleres el pase al máximo certamen internacional.

SEGUIR LEYENDO: