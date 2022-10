La contundente frase de Hugo Ibarra a los jugadores tras el golpe que sufrió Boca Juniors ante Newell’s en Rosario

* La mirada de Hugo Ibarra sobre el tropiezo en Rosario

La derrota de Boca Juniors por 2 a 0 ante Newell’s le sembró alguna duda al Xeneize en su objetivo de lograr el título en la Liga Profesional, aunque todavía sostiene el joystick del torneo, dado que retiene la punta y depende de sí mismo para coronarse. No obstante, la floja presentación en el estadio Marcelo Bielsa, que cortó un invicto de 15 duelos, ofició de señal de alarma, sobre todo con el anexo de la catarata de lesiones que viene surfeando.

“Nos equivocamos y la pagamos caro, fue eso, el partido estaba controlado, teníamos la pelota. Nos faltó meterla, tuvimos llegadas, no las pudimos convertir, es lo que pasa en los partidos; si la metés, tenés más chances”, opinó Hugo Ibarra tras el encuentro, en el que su equipo jugó con un hombre de más por la expulsión de Sforza por 55 minutos.

Boca jugará el miércoles los 81 minutos que no pudo disputar ante Gimnasia tras la suspensión por los incidentes, y el domingo recibirá a Independiente. Si gana los dos cotejos, no hay dudas, sará la vuelta olímpica. Por eso, la conferencia rumbeó 100% hacia esa posibilidad. “¿Qué les dije a los jugadores? Los felicité por el esfuerzo que han hecho, no se pudo lograr el triunfo que queríamos, pero les dije que todavía dependemos de nosotros”, subrayó.

“El único mensaje es que ellos hicieron que Boca estuviera ahí arriba, los felicité a todos, un tropezón lo tiene cualquiera. Hay que dar vuelta la página y pensar en el próximo partido”, añadió el ex lateral derecho.

OTRAS DEFINICIONES DE IBARRA

“Dejé a Advíncula porque ellos tenían un hombre de menos. el cambio era generar en la parte ofensiva. No cambié tanto el fondo, A Carlos (Zambrano), como estaba amonestado, traté de cuidarlo, en la parte de los centrales estamos escasos”.

“Es una tranquilidad que dependa de nosotros, va a depender de los próximos partido, de lo que hagamos. No pasa nada, perder está dentro de las posibilidades, hoy nos tocó, hay que levantar la cabeza y seguir”.

“Lo vi bien a Sebastián Villa en 45 minutos, es fundamental, importante para el equipo”.





LAS DECLARACIONES DEL ARQUERO AGUSTÍN ROSSI





“Quedan dos finales, el resto juega, y los otros equipos tienen también la responsabilidad de poder pasarnos”.

“Ellos se cerraron bien atrás y no le pudimos encontrar la vuelta, nos vamos disconformes con el resultado”.

“Soy humano, no soy un robot que puedo sacar todo, hay partidos que son imposibles, hay que apoyar desde el lugar de cada uno”.





