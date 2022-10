Más problemas para Boca Juniors: una de sus figuras presentó un cuadro febril y está en duda para jugar ante Sarmiento

* La información sobre el cuadro febril de Luca Langoni

Otra vez se encendieron las alarmas en Boca Juniors con una posible baja sensible entre los titulares para el partido por la fecha 25 de la Liga Profesional ante Sarmiento en Junín. Se trata del delantero Luca Langoni, quien presentó un cuadro febril y si bien el entrenador Hugo Ibarra lo esperará hasta último momento, ya analiza a su posible reemplazante. Cabe recordar que este lunes se confirmó que Gabriel Aranda y Nicolás Figal no fueron convocados por sendas lesiones.

El plantel xeneize llegó esta tarde a Junín y fue recibido por una multitud de hinchas que buscaron sacarse fotos y conseguir autógrafos de los jugadores, quienes accedieron al requerimiento de la gente. El periodista de ESPN, Emiliano Raddi, informó en Equipo F sobre el diagnóstico del juvenil atacante de 20 años, que será evaluado para ver su evolución y si podrá estar en condiciones.

Langoni, quien reemplazó a otra joya del club como Exequiel Zeballos, se ganó la titularidad a fuerza de goles y buen juego individual y colectivo, ya que por caso el segundo tanto ante Aldosivi este domingo fue una jugada en la que aprovechó el error de un defensor del Tiburón y asistió a Darío Benedetto quien solo tuvo que empujar al gol. El Pipa de inmediato le agradeció a Langoni por su gesto.

Si bien los hinchas echan de menos al Changuito, quien se recupera tras su operación por la grave lesión en el tobillo izquierdo, Langoni se convirtió en pieza clave y lleva 5 goles (4 en la Liga Profesional y 1 en la Copa Argentina) y la mencionada asistencia a Benedetto.

Luca Langoni asiste a Darío Benedetto, quien marcó el 2-1 ante Aldosivi en La Bombonera (@BocaJrsOficial)

En caso de que Luca no esté en condiciones para el choque ante el Verde, el director técnico xeneize ya tendría decidido su sustituto y se trata de otra perla de las Inferiores y también goleador, Luis Vázquez, quien tampoco desentona cuando le toca acumular minutos.

No es la única modificación de Ibarra, ya que la baja de Aranda ingresará Marcos Rojo, quien se recuperó de una sobrecarga muscular. El ex jugador de la selección argentina tuvo ese inconveniente en el partido ante Godoy Cruz el pasado 23 de septiembre, en el triunfo (1-0) conseguido en Mendoza. Luego no estuvo citado por dicha molestia.

En tanto que el mediocampo habría otro cambio y sería el ingreso de Cristian Medina, que viene con buenas actuaciones cada vez que le tocó jugar, quien entraría en lugar de Pol Fernández. Con este panorama (si Langoni no se recupera), el once inicial de Boca Juniors para el duelo con Sarmiento formaría con: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Alan Varela, Óscar Romero; Martín Payero; Luis Vázquez y Darío Benedetto.

Boca Juniors intentará en Junín volver a sumar de a tres y mantenerse en la vanguardia de la tabla. El equipo del Negro está dulce y acumula una racha de 14 partidos invictos dentro de un total de 19 encuentros sumando las dos competiciones, Liga Profesional y Copa Argentina. La estadística general de la conducción del ex lateral derecho marca 13 victorias y las últimas cuatro fueron al hilo. Antes del empate sin goles ante Huracán, venía de plasmar cinco triunfos en fila. Se suman tres derrotas y mismo número de empates.

SEGUIR LEYENDO: