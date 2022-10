7 frases de Jorge Brito: el futuro de Gallardo, el pedido de transparencia con los arbitrajes y los cambios para los próximos torneos

*Jorge Brito se refirió al futuro de Marcelo Gallardo en River Plate

Luego de la contundente victoria en La Paternal ante Argentinos Juniors, el presidente de River Plate, Jorge Brito, brindó sus conceptos sobre el presente y el futuro de la entidad de Núñez. Los tres puntos obtenidos en el Diego Armando Maradona fueron cruciales en el objetivo que le quedó al Millonario, relacionado a la clasificación de la próxima Copa Libertadores. En este contexto, el titular de La Banda habló con ESPN y dejó en claro cuáles son sus conceptos de cara a la próxima temporada.

La importancia de la victoria ante Argentinos en La Paternal

Hemos iniciado un año con mucho optimismo, porque formamos un gran plantel y contamos con el mejor cuerpo técnico de Sudamérica. Tuvimos 11 incorporaciones a las que les costó la adaptación, también se generó un calendario muy apretado, producto del Mundial, pero ahora queremos cerrar la clasificación a la Copa Libertadores para el año que viene, con más tiempo y una pretemporada volver a estar en el primer plano.

Posibles refuerzos para la próxima temporada

No quiero que suene como una excusa, sino que fue una realidad. Hubo jugadores que llegaron sin pretemporada o con poco rodaje en sus equipos. Estoy convencido de que el año que viene vamos a revertir este presente que no es bueno.

El futuro de Marcelo Gallardo

Es cierto que el calendario se adelantó, pero ya nos juntaremos a hablar. Todo el mundo River es consciente de que tiene al mejor entrenador. Marcelo es el que más conoce al paladar de River para revertir este presente.

Marcelo va a buscar cuál será el momento para irse. Nosotros, desde el lado dirigencial, tenemos un vínculo muy cercano en el que mantenemos 2 o 3 charlas por semana. De nuestro lado siempre lo vamos a apoyar. Sabemos que algún día se irá, pero ojalá que sea en un futuro lejano y que no me toque a mí como presidente.

Formato del fútbol argentino

El fútbol está muy parejo. No hay equipos que se destaquen y no ha sido el mejor torneo de River. Si uno ve el nivel, no lucía difícil, pero es una realidad de la Argentina. Hace años viene este deterioro, en el cual nosotros intentamos destacarnos. Igualmente hay que tener en cuenta el contexto macroeconómico. Si uno ve a las grandes ligas, se dará cuenta de la diferencia que se dio en todo este tiempo.

Pretensiones de River de cara a la organización de los próximos torneos

Los propios argentinos no entendemos bien cómo son los modelos de los campeonatos. Si la gente común no los termina de entender, es muy difícil vender el producto al exterior. Creo que este modelo que algunos pretendían atenta contra el desarrollo del fútbol argentino a nivel mundial. Un torneo con 30 o 40 equipos, con zonas mezcladas con equipos del Nacional B es muy difícil de entender. Escuché unas declaraciones de Tapia en las que decía que esto no se iba a dar y que proponía un torneo de 18 equipos. Nosotros creemos que tenemos que volver a los campeonatos de 20 equipos.

Los polémicos arbitrajes que perjudicaron a River

No quiero calificar a los arbitrajes y por eso no quise hablar después del partido con Patronato. No lo hicimos nunca y no tiene nada que ver con la firma de Beligoy. Si alguien piensa que la dirigencia de Brito fue un desastre lo puede decir, del mismo modo que debe haber libertad si uno cree que un arbitraje fue un desastre. Siempre creímos en tener un proceso transparente en las elecciones de los árbitros como el azar o el azar selectivo, dependiendo de las actuaciones de los árbitros. Ellos se pueden equivocar, pero todos tenemos la tranquilidad de que si eso pasa no es más que un error y no que haya algo raro atrás. Nunca es claro cuando paran a un árbitro por errores o darle descanso. Nosotros le pedimos a la AFA más claridad en las elecciones de los árbitros y sus sanciones.

