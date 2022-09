Qué tienen Benedetto y Alan Varela y la pregunta que lo descolocó: 7 frases de Hugo Ibarra tras el empate de Boca con Huracán

Hugo Ibarra, entrenador de Boca Juniors (Fotobaires)

“A veces no perder también es importante”, destacó Hugo Ibarra tras el empate de Boca Juniors ante Huracán en La Bombonera, por la fecha 20 de la Liga Profesional. El entrenador hizo un balance de la igualdad sin goles ante un rival que también lucha por el torneo. ”No fue un buen partido el de hoy, pero también sirve como atenuante que el rival está peleando los primeros puestos porque es un buen equipo”, admitió Ibarra en la conferencia de prensa pospartido.

”Y también algunos jugadores sufren el desgaste de la seguidilla de partidos. Por eso traté de poner futbolistas de buen pie juntos como Martín Payero y Aaron Molinas, pero por el buen accionar del rival eso no dio resultado”, reconoció. Y agregó: “No lo tomo como una derrota, me voy contento igual por el trabajo grupal. No salieron las cosas como queríamos y hay mucho por mejorar, somos conscientes de eso. Tenemos muchos partidos por delante y Boca va a dar pelea hasta el final”.

En relación a las salidas del goleador Darío Benedetto en el entretiempo y del volante Alan Varela en el transcurso del complemento, contó: “Se debieron a que ambos padecieron problemas estomacales durante el partido”. A su vez, Ibarra eligió no quejarse por ese apretado calendario que está teniendo su equipo, que volverá a jugar el próximo viernes en Mendoza ante Godoy Cruz, que lo hizo el sábado pasado y llegará más descansado: “El fixture está para acatarlo”.

Durante la conferencia de prensa, el DT se sorprendió ante una pregunta “totalmente” fuera de contexto. A raíz de las ausencias por lesión de Sebastián Villa, Exequiel Zeballos y Norberto Briasco, un periodista le consultó sobre si lamentaba que no se haya hecho el esfuerzo por retenar a Cristian Pavón y Eduardo Salvio. “La pregunta no tiene totalmente nada que ver. Tengo este plantel y estoy muy feliz de tenerlo. Está lesionado Villa y Zeballos, pero lo tengo a Langoni que es una buena aparición y tengo a Maxi Zalazar en el banco. Tengo jugadores juveniles que lo pueden hacer muy bien y estoy muy feliz con todos ellos”, aseguró.

Boca Juniors jugará ante Godoy Cruz este viernes en Mendoza y el miércoles 28 próximo, en el mismo escenario, a Quilmes por los cuartos de final de la Copa Argentina. En cuanto al capitán Marcos Rojo será observado en las próximas horas por el cuerpo médico ya que salió renqueando en la pierna derecha.

Boca vuelve a entrenarse este martes por la tarde en el predio de Ezeiza y viajará a Mendoza el jueves en vuelo chárter, en horario vespertino.

SEGUIR LEYENDO: