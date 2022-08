Qué dijo Gallardo del “cerrojo” de Sarmiento que no pudo romper River y la llamativa estadística tras una nueva caída como local

River Plate sufrió una dura derrota como local ante Sarmiento de Junín y se alejó a diez puntos de la cima de la Liga Profesional, que está en poder de Atlético Tucumán. El Verde de Junín lo ganó por 2 a 1 gracias a los goles de Guido Mainero y Federico Andueza, a los 31 y 44 minutos del primer tiempo. Descontó para el Millonario Emanuel Mammana a los 22′ del complemento.

“No me sorprendió el planteo de Sarmiento, esperábamos que fuera parecido a lo que Damonte (el técnico) había realizado acá con Arsenal el torneo pasado. Fue muy parecido”, reconoció Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa. El Muñeco manifestó en reiteradas ocasiones la falencia de su equipo por no poder quebrar el cerrojo defensivo que le planteó su rival, que anotó dos goles en las primeras dos llegadas que generó.

“Ese partido (por el de Arsenal) lo pudimos ganar al final tras un gran desgaste. Hoy sabíamos que iba a ser medio parecido, pero le dimos la facilidad a ellos que no nos generaron situaciones, de anotarnos dos goles en 45 minutos. Luego se defendieron y esperaron con mucha gente. Si no lo podés quebrar, tenés que tener paciencia para mover la pelota hasta que llegue el momento. Con dos goles abajo fue diferente, necesitábamos lucidez, creatividad y precisión en espacios reducidos y no lo tuvimos, por eso no pudimos generarle peligro en casi ningún momento del partido”, se sinceró el Muñeco.

La estadística que arrojó el partido fue realmente llamativa: River Plate tuvo el 82% de la posesión de la pelota con 28 remates contra 5 de Sarmiento de Junín. Además, en disparos al arco fue 4 contra 3, lo que marcó la gran efectividad del Verde, con 632 pases en el Millonario y 78 de su rival.

La llamativa estadística que dejó la derrota de River Plate ante Sarmiento de Junín en el Monumental (ESPN)

“Intentamos por todos lados, buscamos... no nos quedamos quietos ante esos planteos. Se puede o no, pero la búsqueda es permanente. El que busca y asume ese rol tiene que arriesgar más, y en esa toma de riesgos es importante minimizar las posibilidades que le damos a los rivales... Suelen haber, pero Sarmiento fue muy efectivo en esas chances. Nos costó mucho, pero seguiremos asumiendo ese rol como equipo grande y protagonista que somos”, continuó el entrenador que lleva ocho años al frente de River Plate.

Retomando al planteo del rival y lo poco que lastimó el Millonario pese a la tremenda posesión, Gallardo explicó: “Hablo de lo que fue el comportamiento general del equipo, no pudimos encontrar el desequilibrio que hay que tener en estos partidos. Tener paciencia bien entendida, manejo de la pelota de un lado a otro y una velocidad distinta. Necesitás mucho del uno contra uno ante una defensa así, para romper un poco el cerrojo defensivo, y no lo tuvimos. Tuvimos el control pero no esa profundidad, se nos hizo muy cuesta arriba, con el resultado adverso encima”.

Y, sobre la elección del doble nueve, con Miguel Borja y Lucas Beltrán desde el inicio, agregó: “Creo que pueden jugar juntos, tal vez en algunos partidos se de y en otros no, eso varía de acuerdo al rival. Hoy si jugábamos con uno solo hubiesen dicho que no tuvimos peso ofensivo o que al equipo le faltó delanteros. Jugamos con los dos y también nos faltó peso. Poner delanteros o jugadores en ataque no quiere decir nada, se confunde muchas veces la presencia y a veces la búsqueda va por otro lado”.

Sobre lo que deberá trabajar de aquí en más, el Muñeco dijo que será importante “poner en mejor forma física a los que llegaron”. Y puso el ejemplo de Aliendro: “Pudimos hacerlo con Palavecino, con Simón lo mismo y recuperamos a De La Cruz. Y también tenemos que hacerlo con Aliendro, quien además está acostumbrado a que se le presenten los partidos de otra manera. Jugar así requiere de mucha creatividad e insistir en los espacios reducidos que a veces se nos dan. Tenemos buenos jugadores, ahora tenemos que conformar un buen equipo”.

Otras frases de Marcelo Gallardo:

“Somos un todo como equipo, cuando atacamos y cuando defendemos. En ese todo hoy no funcionamos, dimos un paso hacia atrás. No pudimos encontrar esa regularidad que estamos buscando. Hoy era un buen día para poder seguir sumando. Me molesta más eso que algunas cosas puntuales, porque somos un todo”.

“Esa posición que asumen los rivales de espera no pasa ahora, viene siendo desde hace mucho. Tal vez con nosotros se genera un cuidado más prolongado, son estrategias que tenemos que saber sortear. No podemos otorgarle posibilidades para que nos hagan goles, y asumir el protagonismo del juego y la claridad que hay que tener para romper esos cerojos defensivos”.

“No pudimso contar con Solari, Borja jugó más del tiempo debido, no estaba para hacerlo 90 y lo decidí así. Aliendro también tiene que estar en la mejor forma física, y seguir trabajando para aquellos jugadores que estén en mejores condiciones. Nos faltó Barco también por lesión. Tenemos jugadores de calidad y jerarquía, ahora tenemos que conformar un equipo”.

“No hay que claudicar, es la manera. Cuando no se dan las cosas con fluidez, intentar y seguir confiando en el material que tenemos. Cuando no encontrás la regularidad y confianza que te dan los resultados, suele emocionalmente repercutir en el equipo. Intentaremos trabajar para que eso no pase, sino se nos hará demasiado largo el final del semestre”.

“Tenemos buenos jugadores y calidad humana, ahora necesitamos ajustarlo y conformar el mejor equipo posible, que se vuelva a sentir esa dinámica competitiva de equipo duro cuando ataca y también cuando defiende. Eso es trabajando en la semana y con resultados en los partidos”.

SEGUIR LEYENDO: