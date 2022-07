Final caliente por una nueva derrota de Independiente: insultos a Eduardo Domínguez y un tenso cruce entre Leandro Benegas y los plateístas

El Rojo cayó como local ante Platense y el público estalló contra la comisión directiva, el DT Eduardo Domínguez y los jugadores

Independiente no levanta cabeza. Luego de una dura derrota ante Patronato en Paraná en la fecha pasada, le sumó otra fea caída como local ante Platense en el cierre de la sexta jornada. Si bien el Rojo comenzó ganando por el gol de Lucas Rodríguez, el Calamar lo dio vuelta con tantos de Alexis Sabella, Horacio Tijanovich y Vicente Taborda.

Esto provocó un clima de ebullición en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. El público cantó fuerte contra el presidente Hugo Moyano y toda la comisión y por primera vez hubo insultos dirigidos hacia el entrenador Eduardo Domínguez, quien le brindó un gran respaldo esperando a cada uno de sus futbolistas en la puerta del túnel.

Los jugadores tampoco se salvaron y Sebastián Sosa fue uno de los más criticados. Aunque el arquero pidió disculpas públicas, con el clásico gesto de levantar sus manos y mostrarlas hacia los cuatro costados, en una de las cabeceras llovieron los silbidos.

Sin embargo, el momento más tenso se dio cuando el plantel se metió al túnel que desemboca a los vestuarios. Eduardo Domínguez esperó y saludo a uno por uno de sus dirigidos, incluso les pidió que salieran con la cabeza en alto. Quien no toleró el clima hostil fue Leandro Benegas, quien corrió y se puso cara a cara con los plateístas que lo insultaban.

El delantero del Rojo no toleró los insultos y cuando terminó el partido se cruzó con algunos hinchas

En ese instante, hubo corridas de otros compañeros, también de un grupo de hinchas y aunque estuvieron cara a cara a pleno insulto, la situación no pasó a mayores. “Que se vayan todos, que no quede, ni uno solo”, fue el hit que más sonó, con cánticos para Hugo Moyano y la comisión directiva.

“Me voy con tristeza por llegar así a esta semana donde el próximo partido es el clásico. Sabemos lo que es y nuevamente nos tenemos que levantar, ser fuertes y estar juntos. Hay que tener ímpetu mental para levantarse y sobrellevar este momento que nadie lo quiere, pero hay que aceptar la realidad. Eso no me va a hacer descreer de mi capacidad o de quien soy para el grupo. Dependerá mucho de la capacidad mental que se tenga para sobrellevar este momento”, reconoció Eduardo Domínguez en la conferencia de prensa.

El entrenador de Independiente remarcó la crisis que atraviesa el club y que él heredó, aunque se mostró autocrítico en lo que le toca. “No me quiero depegar, ni nada por el estilo, pero si vienen sucediendo situaciones desde hace tiempo, tampoco me voy a poner en que soy el culpable de todo. Igual acepto que hemos hecho algunas cosas bien y otras en las que no. Lamentablemente nos toca irnos así. Ahora a esperar por una previa de un clásico de esta forma, pero puede ser un partido que nos puede marcar fuerte. Eso es lo que tenemos que buscar, que nos marque fuerte”, cerró.

Independiente marcha en el puesto 19 de la tabla de la Liga Profesional con 7 unidades, muy lejos de los punteros Newell’s y Gimnasia y Esgrima La Plata, que suman 14. La próxima fecha visitará a Racing Club en el Cilindro de Avellaneda, el domingo desde las 15:30.

