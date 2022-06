La llamativa posición de Orsini, los refuerzos que buscará Boca y ¿la cábala? que le descubrieron: 5 frases de Battaglia tras la derrota ante Central Córdoba

Boca Juniors perdió por segunda vez en su historia ante Central Córdoba de Santiago del Estero y resignó la punta de la Liga Profesional, que ahora quedó en manos de Platense. El Ferroviario ganó por 1 a 0, pero el Xeneize mereció mejor suerte a juzgar por las situaciones claras de peligro en el final del encuentro.

El planteo de Sebastián Battaglia, con Nicolás Orsini recostado en la zona derecha del ataque, detrás de Darío Benedetto, fue una de las consultas que le hicieron al DT en la conferencia de prensa. “Habíamos hablado con Nico (Orsini) en cuanto a la posición, en varias oportunidades en Lanús lo hizo. Intentamos que tenga minutos y posibilidades en cancha, pero no más que eso. No era una posición que él desonozca o que no haya hecho nunca”, aclaró Seba, quien le dio descanso a Villa (ingresó por Orsini a los 23′ del complemento).

“Tuvimos algunas situaciones, incluso ante del gol de ellos también, con pelotas que pegaron en el palo, pero el fútbol tiene estas cosas. Son partidos y noches donde no la podes meter, te marcan un gol y se hace difícil llegar al igualdad. Lo buscamos con situaciones y la jugada del final también de Vázquez que pasó cerca. Se nos hizo difícil lograr el empate”, analizó Battaglia.

En lo que respecta a los posibles refuerzos de cara al choque de octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians, agregó: “Siempre pensamos en tratar de mejorar nuestro equipo y buscar soluciones en lugares donde se puede reforzar”.

Pensando en ese trascendental cruce ante el Timao, el DT del equipo campeón del fútbol argentino reconoció que los jugadores están sintiendo el desgaste debido a la seguidilla de encuentros.

“Hay mucho desgaste. Son partidos intensos, ya vimos que solo un equipo pudo ganar los dos partidos. Tuvimos la chance hoy pero no lo pudimos hacer. El fútbol argentino tiene esto, más todavía que a Boca le quieren ganar y se ve cómo te juegan. Veníamos de un partido entresemana (por Copa Argentina ante Ferro) y también tenemos que ir compensando eso. Son varios partidos los que vienen y el desgaste teminar siendo importante. El objetivo es ponernos bien físicamente para poder llegar a octavos de la Copa de la mejor manera”.

Antes de terminar, Battaglia fue consultado sobre su manía de tener una mano en el bolsillo derecho o si guardaba allí algún objeto que pueda utilizarse como cábala. “Se me hizo costumbre. Trato de mantener la calma y eso me mantiene calmo. Repito, se me hizo costumbre y ya no me doy cuenta”, explicó entre risas el entrenador de 41 años.

