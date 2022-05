Gallardo contra todos: del enojo por los rumores de mercado a la firme postura por los convocados de River a la selección argentina

Marcelo Gallardo manifestó su alegría por el gran triunfo por 4 a 0 de River Plate ante Colo Colo, que le permitió clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder en su grupo y con una fecha de antelación. Sin embargo, el Muñeco mostró su enojo por los rumores de mercado, en relación a una hipotética salida de Nicolás De La Cruz y los posibles reemplazantes de Julián Álvarez, quien al finalizar la próxima fase deberá sumarse al Manchester City de Inglaterra.

“Entiendo la postura, pero son temas muy puntuales. El caso Julián es una necesidad que no va a ser fácil, después creo que el equipo en sí está bien conformado, no vamos a hacer ninguna locura. No tengo nombres, se nos va Julián ¿qué vamos a traer, a un kinesiólogo? No, vamos a intentar traer delanteros. Si no lo digo es porque no lo tengo, sino te lo diría”, respondió, ofuscado el entrenador millonario.

Antes, había contestado con cierto malestar una consulta sobre el futuro de Nicolás De La Cruz, de quien se mencionó estaría postergando su renovación con el club porque tendría pensado emigrar en el mercado de pases que abrirá el mes próximo. “Qué pregunta. La verdad que... mirá, es una posutra que claramente la están manejando los directivos con De La Cruz. Está todo como para... hay buena predisposición de las dos partes, así que no vamos a tomar una decisión apresurada. Me planteas respecto a otros casos, llegado el momento actuaremos, pero para tu información hay una muy buena predisposición de ambas partes”, afirmó.

En otro pasaje de la conferencia de prensa brindada en el estadio Monumental, Marcelo Gallardo fue directo ante la pregunta de un periodista sobre los convocados Julián Álvarez y Franco Armani a la selección argentina, que afrontará la Finalissima ante su par de Italia el próximo miércoles 1 de junio en el Estadio de Wembley. La consulta fue por el rumor de que los futbolistas ya tendrían los pasajes para viajar este lunes 23 de mayo, dos días antes del último juego que River Plate tendrá por Copa Libertadores ante Alianza Lima de local. “No, no. No sé qué información tenés. Nosotros tenemos un partido que jugar todavía, nos nos corresponde. Después del 25, obviamente que estarían liberados para viajar, pero no nos consta que tengan pasajes. Si tenemos un partdo que jugar”, fue la categórica frase con la que cortó el tema el Muñeco.

En tanto, también pidió “coherencia” y “no mentirle a la gente” con los nombres que se postulan como posibles candidatos a reemplazar a Julián Álvarez: “Está latente que Julián es el jugador a salir en julio, pero tampoco es fácil. A los que opinan y creen que es fácil reemplazar a una gran figura como Julián, los invito a la oficina de Ezeiza para ver si están disponibles esos jugadores que todos esperan que lleguen. Hay que ser coherente con lo que se dice. Está muy difícil el mercado y también para los jugadores de jerarquía querer venir al fútbol argentino. Hay que tener coherencia y tranquilidad a la hora de hablar. Vamos a intentar traer a un figura de jerarquía para que nos dé posibilidades porque porque se nos va a ir un grandísimo jugador, pero no hay que mentirle a la gente ni sanatear por sanatear. Deben ser realistas. Haremos el esfuerzo con los dirigentes para ver cuáles son las opciones”, arremetió.

Otras frases destacadas de Marcelo Gallardo:

“Si fuimos irregulares en el semestre, siempre fue reconociendo que la búsqueda nuestra es la que nos identifique. Era un partido clave, con nuestra gente para clasificarnos después de lo que fue el partido de la semana pasada (derrota y eliminación con Tigre de la Copa de la Liga). El equipo se repuso ante un muy buen rival. Fuimos más precisos y verticales y eso nos permitió ganar con mucha comodidad. El resultado pudo hacber sido mayor. Los superamos ampliamente”.

“El estar clasificados te predispone bien para lo que viene. Clasificar primeros no es fácil por la calidad de equipos que hay. Lo logramos con un partido pendiente y eso te da tranquilidad. Ahora tenemos la posibilidad de sumar puntos más en casa que nos den la chance de estar entre los mejores primeros”.

“El mercado de pases no es una problemática actual. Nos ha pasado siempre que nuestras fechas con los mercados europeos son diferentes y mientras ellos tienen posibilidades de armarse, a nosotros nos agarra en plena comptencia. Ha sido una dificultad siempre, pero tenemos que tratar de resolverla de la mejor manera con al voluntad de los futbolístas que tenemos que en muchos casos han decidido quedarse pese a los ofrecimientos”.

“Primero vamos a hacer respetar los valores que creemos nosotros lógicos de mercado. En todo caso si el jugador tiene la posibilidad de traer una oferta y tenga la voluntad de irse, yo nunca le he cerrado las puertas a nadie. Nunca me negué a que siga desarrolando su carrera deportiva y económica fuera de nuestro país o en otra institución. Tenemos que tener tranquilidad porque lo que viene es poco tiempo de maniobra. Debemos ser equilibrados y ver cuáles serán las opciones”.

“Aparte jugamos rápidamente los octavos de final y ningún jugador se va a querer ir antes de la instancia de octavos. En eso fui claro con todos: más allá de las ofertas de último momento, competimos y quiero jugadores que tengan la cabeza en los octavos de final. Todo eso lo hablamos internamente, con cada jugador que tenga una situación particular. Y además yo siempre me entero antes que ustedes (por los periodistas) si un jugador se quiere ir. Trataremos de seguir así y no sufrir cuando se abran los mercados”.

“No es fácil sostenerse durante tantos años con ese nivel de competitividad. A veces se naturalizan algunas cosas que no son fáciles. Una nueva clasificación a octavos y que tengamos la posibilidad de volver a ver si podemos ser un equipo que pelea la Copa. Eso te lo demuestran los rivales cuando hablan de vos y preparan cada partido. Eso es un mérito ganado de tantos años de continuidad. Es bueno eso, pero no nos hace ganar los partidos”.

