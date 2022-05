Qué rescata de la actuación de Boca ante Corinthians, el rol del árbitro y un dardo a los críticos: 11 frases de Sebastián Battaglia

Boca Juniors recuperó la memoria en lo que respecta a su rendimiento y pese al empate 1-1 como local ante Corinthians, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, dejó una muy buena imagen de cara al futuro. Tras las críticas recibidas por el juego ante Racing Club, al que terminó superando en los penales para avanzar a la final de la Copa de la Liga, el Xeneize mereció ganarle al Timao. Así lo reconoció Sebastián Battaglia en la conferencia de prensa posterior a la igualdad ante los brasileños, que igualmente lo dejó a un triunfo de poder confirmar su pase a los octavos de final del certamen continental.

“Lo del otro día (por el juego ante Racing) ya lo dije. Tenemos la portunidad de jugar una nueva final, son complicados los partidos porque el rival juega y tratamos de hacer lo mejor posible. No tuvimos el mejor día, pero ganamos en los penales. Hicimos nuestro trabajo y hoy Boca está en una nueva final”, fue el inicio de su explicación sobre lo ocurrido el último sábado en cancha de Lanús por las semifinales del certamen doméstico. “Hoy es otra historia. Tuvimos que dar vuelta de página y jugar este partido, y lo hicimos con mucha intensidad y ganas. Se vio a un equipo que quería ganar y fue Boca. Creamos situaciones, pero nos faltó hacer el segundo gol, nada más”, analizó el DT.

Battaglia remarcó que el equipo “quería ganar” y que así serán los próximos encuentros. “Cada vez que salimos a jugar, intentamos ganar buscando superar al rival. Hoy hubiese sido bueno sumar los tres puntos, pero nos queda un partido más en casa donde hay que ganarlo y mantener las cosas que hacemos bien. Antes tendremos un partido donde también debemos decir presente. Seguimos teniendo finales por delante”, remarcó sobre la final que afrontarán este domingo ante Tigre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

“Imaginamos un partido de la manera que se dio. Ellos esperaron contar con un contragolpe e hicieron un gol de pelota parada donde tuvieron fortuna porque la pelota pasó entre las piernas de nuestro jugador y lo tapa al arquero. Son partidos que se dan de esta manera, lo pensamos así y tuvimos situaciones para ganarlo, pero no se pudo dar”, lamentó Seba, quien a su vez habló de las “finales” que se jugará en los próximos días poniendo en juego el semestre: “Son objetivos que tenemos por cumplir y por suerte estamos en carrerera en todas las competencias. Trabajamos para esto. Se vienen partidos importantes donde tenemos todas finales y hoy se jugó una como tal. El fin de semana tenemos otra por el torneo y luego otra por la Copa. Son objetivos que el club tiene por delante y nosotros personalmente y como grupo también, esperamos poder cumplir”.

El entrenador de Boca siguió valorando en la conferencia de prensa el rendimiento de su equipo y contó qué es lo que más rescata. Además, no quiso entrar en polémicas con el arbitraje del uruguayo Christian Ferreyra, aunque sí criticó la falta de criterio al adicionar los minutos perdidos durante la gresca que se originó a poco del final. “El partido lo pensamos de una manera en el primer tiempo y se dio. Nos encontramos con ese gol en una pelota parada, donde ellos tuvieron fortuna. Buscamos el empate y lo conseguimos. En el segundo tiempo seguimos buscando y siendo protagonistas, fuimos intensos y tuvimos situaciones. Si hablamos de merecimiento, lo merecíamos pero no lo pudimos concretar. ¿El árbitro? En ese tumulto que se armó y la pelea quizás estuvo corto en el tiempo que adicionó, pero nada más que eso”.

(Fotobaires)

Sobre si fue el mejor partido del año como local, Seba recordó: “El de Defensa también había sido muy bueno. Y también en otras canchas, como pasó en Bolivia, tuvimos buenos partidos. Hay que seguir manteniendo las cosas que hacemos bien. Eso nos da confianza y nos va a hacer crecer. Venimos de varios partidos donde los muchachos lo vienen haciendo muy bien”.

Antes de despedirse, Battaglia lanzó un dardo para quienes lo critican por no dar indicaciones o explicar con detalles sus planteos. “Creo que era mejor jugar en línea ya sea para atrás o para adelante, encontrar pases en diagonal o triangulaciones para adelante. Lo entendí de esta manera, no sé si es en línea los defensores, pero tratamos de acomodarnos de acuerdo a cómo se paran los rivales, a los delanteros que tenga y dónde podemos encontrar el lugar. Pero bueno, esas cosas me las guardo para mí, aunque a veces dicen que yo no doy demasiadas indicaciones. Obviamente, los jugadores saben lo que nosotrors queremos y buscamos, no quiero exponerlos y decir lo que vamos a hacer porque no tengo por qué hacerlo tampoco. Hay rivales que vienen después y hay cosas que nosotros no sabemos de ellos, pero en el mundo boca se saben un montón de cosas”.

Y cerró con una mención especial para Alan Varela, un cinco de quite y también de juego. “Como todo el equipo. No solo Varela creció. Todos se convencieron que se puede, la defensa también puede presionar más arriba y estar atentos a esa presión. El volante central tiene que tener un mix de las dos cosas (quite y juego). Hay que ver cuántas pelotas recupera Varela ehh. Tene quite y también pase de salida y panorama”.

