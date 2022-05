El show de la chilena: los golazos de Del Prete y Jesús Dátolo en la victoria de Estudiantes y el empate de Banfield

* La espectacular chilena de Gustavo Del Prete

Este martes continuó la acción de los torneos internacionales en la región y dos equipos argentinos tuvieron suerte diferente, aunque coincidieron con dos tantos de alta factura con sendas chilenas de sus jugadores para abrir el marcador. En el caso de Gustavo Del Prete, le valió otro triunfo a Estudiantes en la Copa Libertadores donde ya había asegurado su pase a los octavos de final. Mientras que Jesús Dátolo, fue un aliciente en el empate de Banfield y un homenaje a su amigo Darío Cvitanich, que se retiró en el encuentro que marcó la eliminación del Taladro en la Copa Sudamericana.

El Pincha es uno de los equipos que mejor rendimiento tiene y lo demostró en la Copa de la Liga donde ganó la Zona 2, pero quedó eliminado en los cuartos de final con Argentinos Juniors, que tras el empate 1-1 en La Plata fue más certero en la definición por penales.

No obstante el León tuvo el foco en la Libertadores y tras haber asegurado su clasificación y el primer lugar en el Grupo C, se puso en carrera para poder terminar entre los mejores a nivel global. También poder tener una mejor posición para el sorteo de los octavos de final, donde ya es uno de los dos mejores equipos junto al actual bicampeón Palmeiras, que está con puntaje perfecto luego de cuatro partidos.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski visitó al Bragantino de Brasil y lejos de querer solo cumplir buscó los tres puntos, mérito que logró luego de una buena labor que se plasmó con su cuarto triunfo en cuatro cinco partidos jugados. El tanto de la victoria llegó a los 75 minutos en una jugada iniciada con la especialidad de Estudiantes que es la pelota parada, hubo un desvío, Manuel Castro quiso con un remate que desvió un defensor y el rebote lo capturó Del Prete que de chilena clavó el 1-0, que fue el resultado definitivo.

* El golazo de Jesús Dátolo para Banfield

Diferente fue lo de Banfield, más allá del marco emotivo por la despedida de Cvitanich. El Taladro debía ganarle a la Universidad Católica de Ecuador y esperar un empate del otro partido de la zona, Santos y La Calera. El equipo que tuvo el debut de Claudio Vivas buscó abrir el marcador y mereció concretarlo a pesar de no haber apabullado a su rival.

Banfield intentó con algunas pelotas aéreas y recién a los 82 minutos consiguió anotar con una obra de arte. Llegó un centro pasado de Juan Álvarez por la derecha y por el otro sector la tomó Franco Quinteros, que la puso en el área y recibió Dátolo que con una media chilena convirtió un golazo para el Taladro.

“Fue un gol de media chilena o de volea. Se lo dedico a Darío (Cvitanich) porque prácticamente nos formamos juntos. Jugamos en las Inferiores y eso no me olvida. Alguna asistencia le habré dado. También me hizo famoso con algún gol que me dio y lo voy a extrañar mucho. Espero que ahora disfrute de su familia. Él estuvo toda una vida acá y poder retirarse en este club fue muy emotivo. Algún día me va a pasar a mí. Venía pidiendo más minutos y el cuerpo técnico sabe que me tiene cuando me necesite”, le dijo Dátolo a ESPN luego del partido.

A Banfield le empataron en el segundo minuto de tiempo adicional y el encuentro terminó 1-1, resultado que condenó sus aspiraciones y fue quedó sin chances de continuar en la Copa Sudamericana, donde se ubica cuarto y último en su grupo a falta de una fecha para el final. Cabe recordar que en este certamen sólo clasifica a la siguiente instancia el ganador de cada grupo .

