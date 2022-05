Los dos goles de Lautaro Martínez al Cagliari que dejó abierta la definición de la Serie A para el Inter

* Lautaro aprovechó los espacios para estirar la ventaja frente al Cagliari

Aferrado al Scudetto con las uñas, el Inter mantuvo viva una pequeña esperanza con una firme victoria 3-1 frente Cagliari y achicó la diferencia a dos puntos del líder Milán, que tres horas antes se acercó un paso más al título de la Serie A derrotando al Atalanta. Dada la desventaja en los duelos entre sí, la única esperanza de los dirigidos por Simone Inzaghi es vencer en la última jornada a Sampdoria el próximo domingo y esperar que en paralelo el Sassuolo supere a los Rossoneri en el Mapei Stadium. Lautaro Martínez anotó un doblete para sostener las ilusiones de su equipo.

Con la presión sobre sus hombros, el escolta salió a la cancha decidido a estirar el suspenso hasta la fecha final. Ya desde temprano, Matteo Darmian le dio la ventaja a la visita a través de un gran cabezazo que transmitió tranquilidad para manejar las acciones. Más allá de algunas aproximaciones del Cagliari, el Inter mantuvo la calma y la posesión del balón para contragolpear en los momentos indicados.

Justamente esa fue la vía por la cual Lautaro Martínez pudo anotar por duplicado en el resultado. Nicolo Barella recibió la pelota en la banda derecha del campo propio y metió un preciso pelotazo largo a los pies del delantero argentino, que aguantó la presencia de uno de los centrales del rival para definir de manera potente. El arquero Alessio Cragno no pudo hacer nada al respecto y la distancia se amplió a 2-0 en el minuto 51′.

* El Toro y una exquisita definición para cerrar la victoria del Inter

Ya sobre el final del duelo, con un descuento de los locales en el medio, Roberto Gagliardini rompió la última línea del Cagliari y cedió la oportunidad al Toro, que nuevamente demostró su talento a la hora de estar cara a cara con el portero: sutil definición por encima de Cragno y festejo en un partido que se había complicado. El punta surgido en Racing marcó por 21° oportunidad en el actual torneo y se mantiene por debajo de Dušan Vlahović (23) y Ciro Immobile (27) en la tabla de goleadores.

El destino del Inter está ahora en manos de un tropiezo en la última jornada del Milán, actualmente primero en la clasificación con dos puntos de ventaja. “El Sassuolo es un excelente equipo con individualidad y técnica. Sin duda será una última jornada abierta a todas las posibilidades”, declaró Inzaghi en conferencia de prensa. Para cerrar, el entrenador se deshizo en elogios para Lautaro: “Después de Spezia no se ha perdido más un partido, es un campeón. Para nosotros es importante y ahora está rematando mucho, no es un descubrimiento. Estuvo bien, porque incluso cuando no se encontraba en la mejor forma trabajó mucho para volver a marcar para el equipo”.

