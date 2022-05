Nadal quedó eliminado del Masters de Roma y preocupó a todos: “No se puede vivir continuamente con dolor”

*Lo mejor del triunfo de Shapovalov sobre Nadal

Rafael Nadal, visiblemente lesionado en un pie, quedó eliminado en octavos de final del Masters 1000 de Roma tras perder 1-6, 7-5 y 6-2 con el canadiense Denis Shapovalov, número 16 del mundo. El rey de la tierra batida había ganado cómodamente el primer set, pero a partir del segundo comenzó a tener problemas en sus desplazamientos afectado por la lesión crónica que sufre en un pie y que le obligó a poner fin a su temporada pasada en el mes de agosto, lo que no hace presagiar nada bueno de cara a su objetivo de conquistar un 14º título en Roland Garros (del 22 de mayo al 5 de junio).

En conferencia de prensa, el tenista fue lapidario por la situación que padece: “No estoy lesionado, soy un jugador que vive con una lesión”, y en este sentido, agregó: “No se puede vivir continuamente con dolor, ya no por tenis, sino por vida. Juego para ser feliz y el dolor me quita la felicidad”.

Con respecto a su futuro, el tenista de 35 años sembró perocupación: “Estoy muy triste hoy, pero no me queda otra que aceptar lo ocurrido y luchar para seguir adelante. No sé cómo estaré en unos días, voy a hablar con mi médico”. De esta manera, hay incertiduumbre por lo que será su presencia en Roland Garros.

El español, número 4 del ranking de la AT, regresó a comienzos de año y ganó el Abierto de Australia para sumar su 21º Grand Slam, récord absoluto, aunque después de la gira estadounidense volvió a parar por un problema en las costillas y reapareció en las canchas en el Masters 1000 de Madrid la semana pasada. Allí, perdió en cuartos con su joven compatriota de 19 años Carlos Alcaraz, la nueva sensación del circuito ATP.

Rafael Nadal puso en duda su presencia en Roland Garros (Reuters)

Por su parte, Shapovalov se enfrentará en cuartos al noruego Casper Ruud, 10 del mundo, por un lugar en semifinales. Mientras que Novak Djokovic no tuvo piedad de Stan Wawrinka y lo derrotó por un doble 6-2.

En ambos sets, el serbio rompió de inicio el saque del suizo, de 37 años, para dominar en el marcador, aunque en la segunda manga tuvo más dificultades para apuntarse el parcial ya que Wawrinka jugó mejor, obligando al serbio a ejecutar varios golpes de gran clase.

Tras un complicado inicio de temporada, en el que no pudo jugar en la gira australiana y americana por no estar vacunado contra el covid-19, Novak lleva una irregular campaña en la arcilla, con una eliminación de entrada en Montecarlo, unas semifinales en Madrid y la final en Belgrado. El viernes se enfrentará en cuartos al canadiense Félix Auger-Aliassime (9º), que venció al estadounidense Marcos Giron, verdugo el miércoles del argentino Diego Schwartzman. En caso de derrota, Djokovic cederá el número 1 mundial a Daniil Medvedev, pese a que el ruso está ausente en Roma.

