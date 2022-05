El penal de River, una hipotética final con Boca y dardo a las autoridades de la Copa de La Liga: 13 frases de Gallardo tras el triunfo ante Platense

Un River Plate totalmente alternativo le ganó a Platense por 2 a 1 y cerró la fase inicial de la Copa de La Liga con una alegría como local. El Millonario ya estaba clasificado, por eso Marcelo Gallardo optó por darle rodaje a los futbolistas que suelen ser suplentes. En los cuartos de final de la Copa de La Liga, a disputarse en el Monumental ante Tigre con día y horario a confirmar, retornarán los titulares.

El Muñeco analizó el encuentro ante el Calamar y sobre el discutido penal que le brindó la victoria en el complemento, aseguró: “Desde el lugar donde estoy, con la jugada rápida, me parece penal. Después observo que hay una intención del jugador (Ignacio Schor) de encoger la pierna, pero con la rodilla lo golpea. Elías (Gómez) me reconoce que hubo contacto y si lo hay, por más que haya o no intención del rival, lo impacta y es penal. En cámara lenta encoge la pierna y muchos pueden decir que no hay penal, pero el jugador me reconoce el contacto y se lo ve con la rodilla claramente. Es penal”.

Otro de los momentos destacados de la conferencia de prensa fue cuando al DT le consultaron por una hipotética final con Boca Juniors, que deberá jugar con Defensa y Justicia y si avanza con el ganador de Racing y Aldosivi. “Dejame jugar... No te vayas más allá, vamos a hablar del partido de Tigre, que es donde realmente tenemos que enfocar. Eso dejalo para otra oportunidad”, pidió visiblemente molesto.

Marcelo Gallardo también aprovechó el momento para, sin que se lo consulten, disparar un dardo para las autoridades del torneo, ya que aún no se conoce el cronograma tanto de los cuartos de final como de los próximos encuentros de la Copa de La Liga.

“Debería sí estar definido cómo se van a jugar estos próximos días para hacerlo prolijo. Estuvo bien este formato pasajero para el momento, pero hay que darle orden, sino seguimos viendo de qué manera vamos acomodando la cosas. Veremos cómo terminan siendo los cruces de eliminación directa. Lo digo porque hasta ahora no tenemos ningua precisión de cuándo jugamos. Ahora, son las doce de la noche... Eso se debería saber en un contexto normal. En cosas serias no debería pasar y ya debería estar definido para preparar el día de mañana y la previa del partido”, reclamó el Muñeco.

OTRAS FRASES DE MARCELO GALLARDO EN LA CONFERENCIA:

Su análisis del triunfo : “No es fácil cambiar toda la nómina del equipo. Hubo algunas cosas buenas que me gustaron. Estuvimos bien, más allá del error en el empate. Ahí nos descolocamos un poquito, pero igual después intentamos seguir y que eso no nos desenfocara. En el segundo tempo volvimos a tomar el control del partido, intentamos ser pacientes. En genarl, estuvo bien el equipo que jugó esta noche. Muchos sin continuidad y sin embargo, la victoria fue justa”.

Qué piensa de la falta de minutos de los que jugaron hoy : “Tienen que entender que deben estar preparados para cuando les toque. El fútbol es así, juegan 11 de un plantel de 30. El jugador se sostiene con el rendimiento, el equipo funciona con el que está jugando y el que no, se prepara para tener una chance en su momento. Si no lo hace, es ahí donde desaprovechas oportunidaes. No es lo ideal no tener continuidad y salir jugar con el equipo alternativo, pero se hizo de buena manera. Cualquiera de etos jugadores podría estar en algún momento en el equipo y ellos lo saben. Por eso deben prepararse mentalmente, psicológicamente y futbolísticamente, aunque es más duro cuando no jugas. Es parte del juego. Lo importante es que hicieron un mérito para ganar y también se pueden ir con una alegría”.

El blooper en la defensa : “Son cosas del juego, se cometen erores porque justamente es un juego y no es perfecto. Se juega para tratar de minimizar errores y potenciar tus virtudes y ser mejor que el rival para ganar. Si cometes errores, quedarte ahí sería un problema. Hay que salir rápido. ¿Quién no los comete? Todos tenemos errores todo el tiempo. El tema es no quedarons ahí, en el error y que nos paralice”.

“Teníamos tres centrales para parar una línea de cinco. Ellos (González Pirez, Mammana y Pinola) son centrales y conocían el sistema. Sin mucho trabajo, en los días que trabajamos ya lo conocían”.

“Los volantes que llegan al gol es una característica de nuestro juego. El fútbol hoy es hacerles entender a los jugadores que pueden hacer todo, más allá de sus características propias o cualidades naturales. Tratamos de darles alternativas para que nuestros volantes lleguen al gol, y los ofensivos pisen el área. Me encanta que mis mediocampistas o volantes ofensivos puedan sumar goles, más allá de los delanteros”.

Fotobaires

El próximo rival : Tigre es un muy buen equipo, lo demostró en casi tres cuartos de esta Copa de La Liga, aunque en los últimos cuatro partidos no pudo ganar. Hizo méritos para clasificarse. Va a ser un partido complejo. Lo bueno que después de esta seguidilla de partidos y viajes, hoy pudimos darnos una pausa y estar más frescos. Nos recuperamos un poco más para volver a asumir un partido que va a ser bastante intenso”.

La vigencia de Pinola, a los 39 años : “Habla de la calidad espiritual del equipo y de las personas. Más allá de quienes juegan, somos un equipo que se entrena todos los días. Más allá de los nombres, de su carrrera o los logros deportivos, hay tipos que realmente siguen estando por su calidad deportiva, competitiva y porque también siguen dando pelea, sino no estarían acá. Sé de la calidad de ellos para competir día a día, levantarse para entrenarse y exigirse y comprometerse con un equipo cuando no te toca jugar”.

Administrar el ego de los futbolistas : “Eso es lo más difícil en un fútbol que está lleno de egoísmos. Mantener esa calidad humana en beneifcio de un equipo y que todos se comprometan. Lo más difícil es gestionar los egos de los futblistas, sin embargo, nosotros nos hemos sostenido a lo largo de los años con una calidad humana muy marcada en eso de competir. Con errores y aciertos, termino decidiendo quiénes están para jugar y quiénes no, pero siempre con la posibilidad de ser frontal”.

“No hay una receta para lidiar con esas cosas. Hablo de todo el ambiente del fútbol de nuestra actividad que está muy expuesta. Todos en este país son entrenadores y desde la tribuna siempre se ve más fácil. Haber estado adentro y también afuera y saber que hay momentos que las cosas no pueden salirte como queres, que los jugadores se exponen a estar en permanente observación y crítica, como los entrenadores... Porque hay que entenderlo como un todo y salirse del ego que todos tenemos. Ser más humano, decir las cosas con sencillez, transparecncia y frontalidad. Tenemos que entender que debemos ser más humanos a la hora de los manejos. Yo me sentido cómodo más allá de mi exigencia hacia los jugadores. Está lo humano y ahí es donde tenemos que tener un equilibrio. Eso habla bien de este grupo que en estos años. Tambien habla bien de la gestión de fútbol e institucional”.

