“El rival nos sometió”, “no se alarmen si sufrimos” y “seguimos aprendiendo”: 7 frases de Gallardo tras el empate de River Plate ante Fortaleza

River Plate sufrió como pocas veces, pero se trajo de Brasil un punto muy importante. El Millonario igualó 1 a 1 ante Fortaleza y quedó muy bien perfilado en su grupo de la Copa Libertadores. A dos fechas para el final, el equipo de Marcelo Gallardo quedó a un paso de lograr la clasificación a los octavos de final. Sin embargo, el rendimiento del equipo argentino no fue el ideal, sobre todo en la primera parte, donde Franco Armani se erigió como la gran figura del partido.

Y fiel a su costumbre, el Muñeco se mostró muy sincero en la conferencia de prensa al reconocer que el rival los superó, pero destacó a su equipo que pudo reponerse a tiempo y terminó controlándolo en el complemento. “Ellos salieron con todo. Fortaleza nos presionó y en algún momento nos sometió. También jugamos contra el clima en un partido que se hizo golpe por golpe. Así fue el primer tiempo, donde sufrimos bastante en un partido medio loco. En el segundo tiempo, ajustamos más cosas y no sufrimos como en el primero. La cancha estaba complicada para los dos equipos, eso perjudicó al juego, y nos costó cambiar el aire. No fue tan dispar el trámite”, fue el primer análisis de Gallardo.

Esta unidad le permitió a River Plate quedar a un paso de la clasificación. Así lo consideró el DT, quien al volver a describir el partido pidió que no se enciendan las alarmas. “Estamos bien en el grupo, con buena cantidad de puntos, tenemos dos partidos de local y no perdimos de visitante. Jugamos dos partidos fuera de casa de dinámica e intensidad y que sufrimos por momentos. Y todo eso es el fútbol. Que algunos no se alarmen si sufrimos, eso es porque los rivales también juegan”.

Y, sobre el juego ante Fortaleza, agregó: “Sí, hay que corregir cosas, pero a veces hay que pensar que el rival hace mérito para que sientas dificultad. Estamos bien, vamos a estar mejor, son partidos en los que apostamos a jugar de esta manera. En los partidos de definiciones hay que saber comprender que lo que nos pasó en el primer tiempo no nos debería pasar. Seguimos aprendiendo como equipo. Pero con una idea muy clara, ir al frente más allá de contra quién jugamos y dónde jugamos”.

Apelando a su absoluta sinceridad, Gallardo reconoció: “Nunca tuvimos la intención de que nos peloteen como en la primera mitad, no nos sentíamos cómodos porque no nos suele pasar. Pero el primer tiempo terminó 1-1, el Flaco (por Franco Armani) tuvo una gran noche. Lo que le tiraban lo sacaba y nos permitió irnos al descanso empatados y corregir en el segundo tiempo”.

Otras frases de Marcelo Gallardo:

Por qué se decidió por Tomás Pochettino en lugar de Santiago Simón : “Es una variante más que sumamos para tener una alternativa. Decidí darle la confianza que se había ganado en Junín y que la sintiera. Es una variante interesante que tenemos. Son distintos con Simón. Santiago sabemos lo que nos da y con Pochettino estamos buscando una alternativa”.

Su charla en el entretiempo para que el equipo cambie la cara : “Tuvimos que corregir porque en esa posición (la de Crispim) nos generaban una superioridad numérica. Estábamos con nuestros jugadores adelantados y en cada ataque nos costaba regresar, cambiar el aire y aprovechaban los espacios en el sector izquierdo. Lo corregimos, ocupamos la mitad de cancha con mejor cobertura, no le dimos facilidad, y al mismo tiempo estábamos más agrupados para defender mejor. A partir de la recuperación generar nuestros ataques”.

El panorama de los lesionados : “Las lesiones que hemos sufrido es cuestión de tiempo para que se recuperen. Algunos jugadores, como Suárez, que venía con una recuperación de la operación y entrando en ritmo, con sus dificultades, porque tenemos que evaluarlo día a día, nos complica porque es un jugador de muchísima calidad que perdemos en este momento. Sufrió una lesión muscular por lo que ha pasado últimamente.

