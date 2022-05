El “orgullo” que le hizo sentir Boca y la “presión” por el viaje de Riquelme a La Paz: 7 frases de Battaglia tras el triunfo ante Always Ready

Sebastián Battaglia se fue muy conforme por el rendimiento de Boca Juniors en la victoria por 1 a 0 ante Always Ready en la altura de La Paz. “Jugaron un gran primer tiempo, estoy orgulloso”, manifestó el entrenador en la conferencia de prensa.

“Se hizo un gran primer tiempo, de acuerdo a lo que se había pensado. Pudimos marcar diferencias y nos fuimos muy conformes, porque estuvimos inteligentes para marcar el partido y los complementos. Estoy orgulloso de los jugadores, porque es muy importante y muy difícil de jugar en la altura, no todos tienen la posibilidad de ganar en la altura y por eso estoy orgulloso del grupo que supo jugar y ganar en esta cancha difícil”, repitió.

Sobre jugar en la altura, Battaglia indicó que el plan era “contar con orden, conocer los defectos del rival y tratar de aprovecharlos de la mejor manera”. Asimismo, explicó que siempre complica: “He jugado en la altura y luego del desgaste que uno hace en una acción, te cuesta más tiempo recuperarte que en el llano. Además tuvimos varias acciones para poder aumentar el resultado”.

Sobre los próximos encuentros y sobre todo la paridad en el Grupo E, Battaglia expresó: “Es muy parejo. Nuestro triunfo nos posiciona muy buena, sabemos donde debemos seguir y hay que responder de local”. A su vez, habló de la presencia del vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, en Bolivia. En ese sentido, Seba negó que se trate de una presión. “Siempre es importante que acompañe por lo que significa para el club. Demuestra que estamos todos en querer hacer las cosas bien, tirar para el mismo lado, es una motivación, no es una presión. Es bueno que nos acompañen él y los muchachos del Consejo”.

Por su parte, el autor del gol del triunfo mediante el tiro penal, Eduardo Toto Salvio, manifestó: “Siempre supimos manejarlo. Sabíamos que iba a ser difícil, pero tuvimos la pelota, supimos usarla, sabiendo cuando atacar y cuando no. Hicimos un partido completo y es justo que nos llevemos la victoria. Jugamos un partido inteligente cuando nos pesó la altura, cuando pasaron los minutos había que saber cuando pasar al ataque y con que velocidad, porque la vuelta te la regalo”.

Otras frases de Toto Salvio:

“Sobre mi posición, me siento cómodo tanto por derecha como por izquierda. No tengo problemas, me vengo sintiendo cómodo y con confianza”.

“Para el plantel es muy imporatne y bueno sumar de a tres. Hay que seguir así, paso a paso”.

“Es una lástima no poder contar con los suspendidos (por el escándalo en la edición pasada ante Atlético Mineiro). Son jugadores de experiencia y de muchísima calidad. Dentro de poco los tendremos y nos ayudarán para los partidos que viene. Los que estamos tenemos que dejar todo para cuando ellos se sumen”.

“Me vengo sintiendo bien físicamente y anímicamente, con mucha confianza. La verdad que la lesión la tomo como algo pasado. Había trabajado muchísimo para poder volver bien y hoy gracias a Dios me siento a pleno. Espero ayudar al equipo siempre que Seba me necesite, acá estoy”.

