Pochettino aclaró su polémica frase sobre el futuro de Mbappé: “Se sacó de contexto y eso me enfada”

*Las declaraciones de Pochettino sobre su futuro y el de Mbappé en el PSG

Esta semana Mauricio Pochettino fue noticia por una particular declaración que generó revuelo en Francia y en España. Es que el entrenador del París Saint-Germain (PSG) había consultado en conferencia de prensa sobre su futuro y el de Kylian Mbappé: “A día de hoy, me quedo al 100%, igual con Mbappé”. Tras la repercusión que tuvieron sus palabras, este viernes dio una explicación.

Luego de que su equipo empatara 3-3 en su visita al Racing de Estrasburgo, el técnico argentino aseguró que los medios de comunicación recortaron su frase para poner en su boca algo que no dijo: “Se comentan cosas que se sacan de contexto y eso la verdad que me enfada un poco. Hay que escuchar a la pregunta y a la respuesta completa, porque si no hay titulares que desorientan a la gente y crean situaciones y percepciones que son muy erróneas como ha pasado casi todo el año aquí”.

“La pregunta de un colega tuyo fue esa, ‘Qué porcentaje pondrías a seguir el año que viene tú y Mbappé al día de hoy’. Al día de hoy, 100 por ciento, mañana no sabemos qué porcentaje será. No dije que estaremos, dije al día de hoy es un 100 por ciento porque nadie nos ha comunicado que no cuentan con nosotros para la temporada que viene”, sostuvo Pochettino visiblemente molesto. “Tengo un año más de contrato y los contratos están para cumplirlos, salvo que los clubes decidan lo contrario”, aseguró.

Vale aclarar que su situación es diferente a la de Mbappé. El entrenador termina su vínculo con el PSG en junio de 2023, mientras que el delantero tiene contrato hasta final de la actual temporada y, como aún no lo ha renovado pese a haber recibido ofertas, será agente libre. En este contexto, en España aseguran que el Joven Maravilla tiene todo acordado para ponerse la camiseta del Real Madrid y esto tomó fuerza porque el propio Carlo Ancelotti, estratega del conjunto blanco, habló sobre la declaración de Pochettino: “A veces, los entrenadores en una conferencia de prensa no pueden decir toda la verdad”, sostuvo con una sonrisa en el rostro.

*Lo mejor del empate del PSG 3-3 con Racing de Estrasburgo

Mbappé volvió a demostrar su efectividad al marcar dos de los goles de su equipo en un momento en el que todas las miradas se dirigen a él para saber si continuará o no en el PSG la próxima temporada. Por el momento, el astro francés se consolida como máximo anotador de la Ligue 1 con 24 tantos y como líder en asistencias, con 15.

El flamante campeón de Francia ganaba 3-1 este viernes frente al Racing de Estrasburgo pero igualó 3-3 y volvió a tener un juego decepcionante para sus aficionados. Pese a esto, Pochettino se mostró conforme tras el pitazo final: “No pudimos ganar, pero hicimos un planteo bastante bueno”, y agregó: “Estoy contento porque hicimos un muy buen partido. Hemos jugado bien al fútbol en varios momentos. Fuimos profesionales y eso es importante para nosotros”.

Si bien Poch tiene contrato con el elenco parisino hasta 2023, su continuidad no está asegurada porque, a pesar que se consagró campeón de la Ligue 1, el equipo es probable que busque darle un nuevo aire a su proyecto deportivo de cara a la próxima temporada. El brasileño Leonardo, director deportivo de la institución, no confirmó la continuidad de Pochettino, y declaró el sábado querer “hablar con todo el mundo, no solamente con el entrenador sino también con los jugadores para clarificar la situación y decidir la estrategia”, sin pronunciarse sobre el futuro del técnico ni del resto de los jugadores.

