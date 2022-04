En la senda de Nadal: a los 18 años, Carlos Alcaraz superó a Casper Ruud y se consagró campeón del Masters 1000 Miami

Lo mejor del gran partido de Alcaraz ante Ruud

Un chico de 18 años, que ni siquiera estaba dentro de los primeros 100 del mundo hace un año, que entrará a la temporada de arcilla como el mejor tenista del momento. Carlos Alcaraz, 14to cabeza de serie, fue de menos a más al vencer por 7-5 y 6-4 al noruego Casper Ruud, sexto preclasificado, en la final del Masters 1000 de Miami.

“Te amo Miami”, dijo Alcaraz. El crisol de razas de la ciudad -con su inmensa población de habla española- le devolvió el cariño, y el joven afirmó que eso marcó mucha diferencia durante las últimas dos semanas. “Me he sentido en casa desde el primer momento”, dijo Alcaraz.

Se convirtió en el campeón más precoz en Miami -Novak Djokovic tenía 19 años cuando ganó el torneo de pista dura por primera vez- y embolsó 1,2 millones de dólares, casi duplicando las ganancias de su carrera con un solo cheque.

El adolescente dio rienda suelta a toda su calidad, con audaces drop shots en situaciones tensas, y martillazos desde el fondo cuando era necesario. Alcaraz a menudo miraba a su equipo en los palcos, en un partido que fue inclinando a su favor al transcurrir la tarde.

Entre sus acompañantes, su entrenador, Juan Carlos Ferrero. Se había ausentado tras el deceso de su padre, pero regresó a Miami a tiempo para estar presente en la final. Culminado el partido, Alcaraz saltó a las gradas para darle a Ferrero su primer abrazo como campeón de Miami, con el coach secándose las lágrimas: “Es increíble poder compartir contigo.

Otros cuatro hombres españoles habían alcanzado la final de este torneo. Sergi Bruguera fue el primero, en 1997. Carlos Moyá fue el siguiente, en 2003. David Ferrer llegó a la instancia final en 2013 y el mejor de todos ellos, Rafael Nadal, accedió a la definición de Miami en 2005, 2008, 2011, 2014 y 2017. Todos perdieron. En cada oportunidad.

Alcaraz acabó con el maleficio, y lo hizo con autoridad. “Ya eres un tremendo jugador siendo tan joven”, le dijo Ruud a Alcaraz durante la ceremonia de premiación. “Si sigues así, volverás a estar ahí en muchas ocasiones. Estoy seguro de eso”, agregó.

Alcaraz apenas cedió un set en seis partidos en Miami y quedó con marca de 18-2 este años, convirtiéndose en el tercer jugador más joven que conquista un torneo Masters 1000 de la ATP, serie que se remonta a 1990. Los otros más precoces: Michael Chang, y Nadal.

“Para mí, ya está entre los cuatro grandes nombres que hay que mencionar ahora mismo, con Djokovic, Nadal y (Daniil) Medvedev”, comentó la legendaria Martina Navratilova tras el partido. En cuanto a rankings, tanto Ruud como Alcaraz están mejor que nunca. Ruud quedará séptimo en la lista que saldrá el lunes. Alcaraz figurará 11mo. El ascenso del campeón ha sido meteórico. Era el número 133 del mundo hace un año.

Nació en El Palmar, Murcia, el 5 de mayo de 2003, a los 14 años ingresó en la Academia que el ex N°1 del mundo Juan Carlos Ferrero en las tierras alicantinas de Villena. No se destaca por su carisma o por capacidades marketineras, sus cualidades van por el lado de la conducta, el trabajo, sus aptitudes técnicas y su actitud responsable. Como dijera el propio: “Carlos tiene todos los ingredientes, la pasión, la humildad, el talento y el físico, lo que me recuerda mucho a mí cuando tenía su edad. El ya es un rival en el presente”.

“No me parece mal que lo comparen con Rafa”, dijo Tony Nadal. “Porque aunque son jugadores diferentes, comparten el sacrificio de jugar y la decisión de ganar”, agregó el formador del máximo ganador de títulos de Grand Slam. Pues bien, no sólo ya es una realidad: ganó el título que al propio Rafa se le negó en cinco oportunidades...

“Muchas felicidades Carlitos por tu triunfo histórico en Miami. El primero de tantos que van a venir, seguro!”, felicitó el manacorí al campeón en Twitter.

Con información de AP

