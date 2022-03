Sebastián Battaglia se mostró exultante tras la victoria de Boca en el Superclásico: “Tuvimos personalidad y ganamos un partido bisagra”

La mirada del entrenador del Xeneize

Hace dos fechas, la continuidad de Sebastián Battaglia en Boca Juniors estaba en duda. Hoy, su equipo le ganó 1-0 a River Plate en el Monumental y quedó en la cima de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional. Por la fecha 7 del certamen, el entrenador encontró lo que definió como “partido bisagra”, o al menos así lo deseó, pensando en un despegue, dándole valor a lo logrado “por lo que significan los clásicos, para los jugadores que hicieron un gran esfuerzo”.

“Arrancamos bien, nos costó después tener un poco la pelota. En el segundo tiempo salimos a tener la pelota, marcamos el gol. Tratamos de jugar de igual a igual, pelear la pelota en mitad de cancha, intentamos jugar”, dio su análisis del encuentro.

“Nosotros estamos trabajando muy bien, estamos queriendo crecer partido a partido y a partir de ahí, crecer como grupo y equipo. En el segundo tiempo los jugadores mostraron personalidad, se puede jugar bien o mal, pero fue un triunfo muy importante para nosotros”, añadió.

LAS PRINCIPALES DEFINICIONES DE BATTAGLIA

La actuación del árbitro Darío Herrera

“Estuvo correcto el árbitro, algunas infracciones le protestamos de más o algún roce, pero considero que tuvo un partido correcto”.

El valor del triunfo en el Superclásico

“Son esa clase de partidos que nos gusta ganar, el partido anterior no habíamos tenido una buena presentación, son partidos bisagra, ojalá funcione de la mejor manera para todos”.

El resumen del encuentro en el Monumental

La gran actuación de Agustín Rossi

“Agustín tuvo tapadas muy buenas, mantuvo arco en cero, es el arquero de Boca. Aprovechamos las ocasiones que tuvimos y las pudimos concretar. El primer tiempo nos costó, pero salimos a buscar el partido, tuvimos un rival que juega muy bien, lo viene sosteniendo desde hace mucho tiempo”.

Por qué salieron Benedetto y Advíncula en el entretiempo

“Pipa se se empezó a sentir mal, no sé si no le levantó fiebre, y Advíncula, por la amarilla, para no correr riesgo de quedarnos con uno menos. Marcos (Rojo) estuvo con una molestia en la espalda desde la semana pasada”.

La levantada del equipo en el momento justo

“Estamos en búsqueda de regularidad, los últimos dos partidos sumamos contra rivales muy difíciles. Hoy teníamos que aprovechar la ventaja, buscar la desesperación del rival, y fuimos inteligentes”.

La mirada colectiva

“El festejo es de todos, más allá del que esté en la cancha, el de afuera es muy importante, la unión de todos”.

A quién le dedicó la victoria

“Se lo dedico a mi familia, que siempre está, y a todos los hinchas de Boca, que disfruten, porque es muy lindo ganar un clásico. Me toca ahora, me ha tocado dentro de la cancha, que se siente menos, corriendo”.

