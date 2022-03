El increíble blooper del Mono Monetti que le regaló el gol a Beltrán en Lanús-Colón

La extraña conquista de Beltrán

Lanús le ganaba 1-0 a Colón en La Fortaleza con gol de Pérez, en un partido parejo, más allá de que en ventaja el Granate se había aplomado en el desarrollo. Hasta que a los 9 minutos del complemento, un increíble blooper de Fernando Monetti le entregó la igualdad en bandeja a la visita, en un duelo correspondiente a la fecha N° 6 de la Copa de la Liga Profesional.

El local retrocedió con el balón ante el pressing, para limpiar la salida. La pelota le llegó al Mono, quien tocó con Belmonte para reiniciar, pero el mediocampista se le devolvió con margen de maniobra. Pero el ex San Lorenzo, de buen manejo con los pies, la frenó y cuando la quiso correr para rechazar sin oposición, Lucas Betrán lo encimó. El esférico dio en el cuerpo del juvenil de 20 años y, tras el rebote, se dirigió manso hacia la red. El ex River lo gritó con ganas, un premio a no dar nunca por finalizada una acción.

Y Monetti, de 33 años, pagó la falla. El ex campeón con el Granate recibió silbidos de parte de una porción de los fanáticos, mientras que otros optaron por el respaldo, dedicándole aplausos en memoria de su aporte en las buenas épocas. Fue el único error grosero en su foja en la tarde del domingo, pero resultó determinante en la chapa final.

El encuentro terminó 1-1, Colón alcanzó la línea de los 11 puntos en la zona 2, mezclado entre los que se clasifican para la próxima fase, mientras que Lanús no consigue regularidad y aparece en la parte baja de la nómina, con seis unidades. “La idea era tratar de presionar lo más alto posible, sabía que en alguna iban a tirarla para atrás, por suerte fui y llegamos al gol”, describió la situación Beltrán, el gran beneficiado por el error que forzó con su asfixia. “Vinimos a ganar, fuimos a buscarlo alto, tuvimos mejor funcionamiento, encontramos mejor juego, y ahora llegamos de la mejor manera al clásico, que queremos disfrutarlo”, concluyó el hombre que está a préstamo desde el Millonario, ya pensando en la fecha 6, en la que su club se enfrentará a Unión.

