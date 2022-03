La hilarante entrevista al clon salteño de Marcelo Gallardo que tuvo un final inesperado

En la previa del choque entre River Plate y Deportivo Laferrere por los 32avos de final de la Copa Argentina que se jugará este miércoles en Salta, una persona muy parecida a Marcelo Gallardo se robó todas las miradas. El personaje apareció en la concentración del plantel millonario en la capital provincial y fue entrevistado por ESPN. El video, que tuvo un final inesperado, se volvió viral.

El joven “clon” del Muñeco participa en un programa deportivo local llamado El Clásico. Como está ubicado cerca del hotel donde se va a hospedar la delegación de Núñez, decidió acercarse hasta la puerta y accedió a una entrevista con el periodista Gustavo Yarroch. Con mucha simpático, este hombre le puso buena onda ante cada consulta y se animó a anticipar que a Juanfer Quintero lo colocará “de entrada”.

Siguiéndole el juego al periodista, explicó por qué Gallardo se anticipó a la llegada del plantel, que hasta el momento no había arribado a la ciudad. “¿Que tal? Buenas tardes, hubo un adelante y a veces uno llega antes de lo previsto. Quise adelantar el viaje para estar un poco más tranquilo y despejarme un poco”, respondió el Napoleón salteño con tono risueño.

Marcelo Gallardo y su clon salteño

“Soy salteño, de esta provincia tan linda. Me prendo en esto porque es muy lindo a pesar de que no soy hincha de River. Gracias a un programa de acá de Salta, ‘El Clásico’, de mi compañero Leo Distefano”, explicó.

Más tarde aceptó mover los labios y se escuchó la voz del imitador Patricio Muzzio que hizo de Gallardo y tiró unos chistes para sumarle condimentos a la tarde salteña. Entre los gestos del “clon” local y la gracia de Muzzio las risas no tardaron en llegar.

El éxito del verdadero Gallardo generó un furor en Salta con el clon del DT millonario quien llegó a reconocer que “me confunden mucho con Gallardo y ya casi no me dejan vivir prácticamente”. Por último dejó una revelación inesperada sobre su equipo favorito: “Soy hincha de Boca”, disparó. Le insinuaron “¿a la cancha no vas entonces?”. Y respondió, “todo puede ser”.

Napoleón prepara el equipo para debutar en la Copa Argentina

La ciudad del norte argentino le trae buenos recuerdos al Muñeco ya que allí tuvo su primer partido como entrenador de River Plate en 2014. En el mismo Estadio Padre Martearena, superaron a Ferrocarril Oeste por penales, también por Copa Argentina. Fue el inicio de un ciclo exitoso que ya lleva casi ocho años y los hinchas millonarios esperan más alegrías para 2022.

Como entrenador, Gallardo suma en la Copa Argentina 24 triunfos, seis empates y una derrota. Mientras tanto el plantel millonario se entrenó este martes para el choque con el conjunto de la Primera C desde las 21.10 en el que buscará clasificarse para la siguiente instancia en la que el ganador jugará con el vencedor de Acassuso y Barracas Central.

Si bien el equipo definitivo se conocerá este mismo miércoles, por ahora suena esta formación para debutar en la Copa Argentina: Ezequiel Centurión; Andrés Herrera, Emanuel Mammana, Javier Pinola, Elías Gómez; Tomás Pochettino, Jose Paradela; Nicolás De la Cruz, Juan Fernando Quintero, Matías Suárez; Braian Romero.

